Від Мадонни до Леді Гаги – кого підтримують зірки на виборах президента США

На президентських виборах США співачки Леді Гага, Мадонна та Тейлор Свіфт підтримують кандидата у президенти Джо Байдена.
Водночас реп-виконавець Ліл Памп, співак Ліл Вейн та музикант Кід Рок стали прихильниками чинного президента Дональда Трампа.
Королева епатажу Леді Гага навіть брала участь у концерті на підтримку Байдена.
– Я вірю в Джо Байдена. Ви і без мене розумієте, чому він кращий кандидат порівняно з Трампом, – виступила вона з промовою.
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Мадонна опублікувала відео за участю Трампа у Instagram.
– Ще один день, щоб змінити ситуацію. Виведіть його з Білого дому.
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Get this White supremacist out of the White House #bidenharris2020
Співак Ліл Памп додав фото з чинним президентом США і підписав його “День, коли я зустрів Трампа”.
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Прихильність до Джо Байдена також виразили Біллі Айліш, Двейн Джонсон, Стівен Кінг, Том Генкс та інші.
Вибори у США
3 листопада почалися вибори президента США. У них беруть участь два кандидата – представник демократів Джо Байден та республіканець Дональд Трамп.
За результатами опитувань, більша половина населення віддає перевагу кандидату Байдену.