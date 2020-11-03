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Від Мадонни до Леді Гаги – кого підтримують зірки на виборах президента США

На президентських виборах США співачки Леді Гага, Мадонна та Тейлор Свіфт підтримують кандидата у президенти Джо Байдена.

Водночас реп-виконавець Ліл Памп, співак Ліл Вейн та музикант Кід Рок стали прихильниками чинного президента Дональда Трампа.

Королева епатажу Леді Гага навіть брала участь у концерті на підтримку Байдена.

– Я вірю в Джо Байдена. Ви і без мене розумієте, чому він кращий кандидат порівняно з Трампом, – виступила вона з промовою.

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Мадонна опублікувала відео за участю Трампа у Instagram.

– Ще один день, щоб змінити ситуацію. Виведіть його з Білого дому.

 

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Get this White supremacist out of the White House #bidenharris2020

Публикация от Madonna (@madonna)


Співак Ліл Памп додав фото з чинним президентом США і підписав його “День, коли я зустрів Трампа”.

 

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THE DAY I MET TRUMP ???? #trump202022020

Публикация от Lil Pimp MAGA 202020 (@lilpump)

Прихильність до Джо Байдена також виразили Біллі Айліш, Двейн Джонсон, Стівен Кінг, Том Генкс та інші.

Вибори у США

3 листопада почалися вибори президента США. У них беруть участь два кандидата – представник демократів Джо Байден та республіканець Дональд Трамп.

За результатами опитувань, більша половина населення віддає перевагу кандидату Байдену.

Фото: Ledy Gaga, Madonna

Джерело: Independent

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