Депп подає до суду на Херд після програшу в справі проти The Sun

Актор Джонні Депп подає до суду на колишню дружину Ембер Херд, незважаючи на те, що він програв справу про наклеп проти The Sun.

Зірка подасть до суду через статтю, написану його колишньою дружиною для Washington Post у 2018 році, в якій вона назвала себе жертвою домашнього насильства.

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Депп програв суд проти The Sun

Це сталося після того, як суддя Високого суду в Лондоні ухвалив, що журналісти The Sun “здебільшого сказали правду”, коли назвали 57-річного актора “тим, хто лупцює дружин”.

Після програшу Деппу пред’явлено судовий рахунок на суму не менше 4 млн фунтів стерлінгів.

Депп у суді відкидав всі претензії та називав себе жертвою, а Херд кривдником.