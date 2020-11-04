Відомий американський репер Каньє Вест самостійно вписав своє ім’я в бюлетень на виборах президента США і проголосував сам за себе.

Відповідне відео він опублікував у Twitter і підписав: Продовжуйте вірити Каньє 2020. Дякую, Ісусе!

Ще в одному опублікованому дописі у соцмережі репер поділився зі своїми читачами, що вперше прийшов на президентські вибори.

KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ pic.twitter.com/OgFDGOCAOp — ye (@kanyewest) November 3, 2020

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Каньє Вест подав документи для участі у виборах в США в останній день і був офіційним представником партії BDY (Birthday Party).

Він зміг стати кандидатом у президенти у кількох штатах, зокрема а Айові, Міннесоті і Колорадо. Однак репер не потрапив в бюлетені більшості американських штатів, зокрема у Вайомінгу, де він живе і голосує.

Це сталося тому, що у частині штатів Вест пропустив встановлені для президентської кампанії терміни або не зібрав небхідну кількість достовірних підписів.