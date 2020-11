Відомий американський репер Каньє Вест самостійно вписав своє ім’я в бюлетень на виборах президента США і проголосував сам за себе.

Відповідне відео він опублікував у Twitter і підписав: Продовжуйте вірити Каньє 2020. Дякую, Ісусе!

Ще в одному опублікованому дописі у соцмережі репер поділився зі своїми читачами, що вперше прийшов на президентські вибори.

KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ pic.twitter.com/OgFDGOCAOp

— ye (@kanyewest) November 3, 2020