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Канье Вест самостійно вписав себе у бюлетень і проголосував

Відомий американський репер Каньє Вест самостійно вписав своє ім’я в бюлетень на виборах президента США і проголосував сам за себе.

Відповідне відео він опублікував у Twitter і підписав: Продовжуйте вірити Каньє 2020. Дякую, Ісусе!

Ще в одному опублікованому дописі у соцмережі репер поділився зі своїми читачами, що вперше прийшов на президентські вибори.

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Каньє Вест подав документи для участі у виборах в США в останній день і був офіційним представником партії BDY (Birthday Party).

Він зміг стати кандидатом у президенти у кількох штатах, зокрема а Айові, Міннесоті і Колорадо. Однак репер не потрапив в бюлетені більшості американських штатів, зокрема у Вайомінгу, де він живе і голосує.

Це сталося тому, що у частині штатів Вест пропустив встановлені для президентської кампанії терміни або не зібрав небхідну кількість достовірних підписів.

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