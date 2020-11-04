У зв’язку з глобальною пандемією Covid-19 кіноіндустрія переживає серйозні випробування: у кінотеатрах все менше глядачів, великі релізи – перенесені, виробництво багатьох картин – зупинено, а деякі експерти і зовсім “поховали” Голлівуд. Але не варто поспішати! Попри всі перешкоди, цього місяця на нас чекають декілька крупних прем’єр, які неможливо пропустити. Факти ICTV зібрали для вас головні фільми листопада 2020.

Атлантида

Драма – Україна

Режисер: Валентин Васянович

Актори: Андрій Римарук, Людмила Білека, Василь Антоняк

Прем’єра: 5 листопада 2020

Події фільму відбуваються в 2025 році, коли Україна перемогла у війні на Донбасі, а території знов підконтрольні Києву, але вже непридатні для життя. Тоді на цих землях народжується нова любов. Усі актори фільму – непрофесійні. Андрій Римарук, один з головних акторів, – у минулому розвідник і волонтер добродійного фонду Повернися Живим. Фільм вже отримав чотири Гран-прі і був придбаний HBO Eastern Europe. Також цей фільм висунули від України на премію Оскар, яка відбудеться 25 квітня 2021 року.

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Біжи

Детектив, драма, жахи – США

Режисер: Аніш Чаганті

Актори: Сара Полсон, Кіра Аллен, Оналі Еймс

Прем’єра: 19 листопада

Мати Діана Шерман ростить дочку Хлою в повній ізоляції, поки та прикована до інвалідного візка. Хлоя приймає безліч пігулок, учиться вдома і не спілкується з однолітками. Одного дня вона починає підозрювати щось недобре. Сара Полсон, яка зіграла Діану, розповіла, що створення фільму Біжи стало однією з найзахоплюючих подій на знімальному майданчику за період її кар’єри.

Матуся у відриві

Комедія, драма – Нідерланди

Режисер: Рууд Шуурман

Актори: Барбара Слусен, Ян Коейман, Санне Лангелаар, Йєлла де Йонг, Рені Фоккер, Юлія Аккерманс

Прем’єра: 5 листопада

Життя Айріс спокійне і щасливе. Вона має стабільну роботу телепродюсера, розкішне помешкання на околиці Амстердаму, а днями у неї та її коханого Пітера має народитися дитина. Одразу ж після пологів Пітер повідомляє, що покидає її, бо дитину він не хотів, а до того ж кохає іншу. Мати Айріс замість того, щоб допомогти своїй доньці з немовлям, зникає. Зазвичай будь-який стрес Айріс запиває алкоголем. Так сталося і цього разу.

Збирач боргів

Бойовик, кримінал – США

Режисер: Девід Ейр

Актори: Шайа ЛаБаф, Боббі Сото, Синтія Кармона

Прем’єра: 5 листопада

Два колектори перейшли дорогу главі наркокартелю. Спровокувавши конфлікт між двома бандами, колектори поставили під загрозу життя своїх сімей. Одну з головних ролей грає Шайа ЛаБаф, відомий своєю участю у трилері Параноя, а також блокбастерах Трансформери.

Невідома Італія. Матера – місто з каменю

Документальний – Італія

Режисери: Франческо Інверніцці, Віто Салінаро

Прем’єра: 26 листопада

Матера – старовинне печерне місто, відоме у всьому світі історичними кварталами Сасі, розкинулося в ущелині Гравіна-ді-Матера. Режисери Франческо Інверніцці і Віто Салінаро розповідають про місто від його витоків до сучасного відродження. В 1993 році ЮНЕСКО додало Сасі до списку світового спадку, що робить це місто ще особливішим, а фільм – обов’язковим до перегляду.

Земля блакитна, ніби апельсин

Документальний – Україна, Литва

Режисер: Ірина Цілик

Актори: Ганна Гладка, Станіслав Гладкий, Анастасія Трофимчук

Прем’єра: 26 листопада

Земля блакитна, ніби апельсин розповідає про сім’ю, яка живе в червоній зоні Донбасу, де воєнні дії тривають вже шостий рік. Долаючи щоденні травми існування у прифронтовій зоні, Ганна та її четверо дітей знімають разом аматорський фільм про своє життя в доволі сюрреалістичних обставинах. Фільм брав участь в MoMA Doc Fortnight. Також Ірина Цілик є лауреаткою кінофестивалю Санденс за найкращу режисерську роботу, а у 2018 році підтримала режисера Олега Сенцова, ув’язненого в Росії.

Врятувати панду

Сімейний, фентезі, комедія – Південна Корея

Режисер: Кім Тхе-юн

Актори: Лі Сон-мін, Кім Со-Хен, Пе Джон-нам, Каль Со-он, Щін Ха-Гюн

Прем’єра: 5 листопада

Містер Джу – найкращий агент національної розвідувальної служби. Він вирушує на спецзавдання – йому належить дбати про безпеку найважливішої панди в світі, але раптом його підопічний зникає, а сам Джу починає розуміти мову тварин.

Афера по-голлівудськи

Бойовик, комедія – США

Режисер: Джордж Галло

Актори: Роберт Де Ніро, Морган Фріман, Томмі Лі Джонс

Прем’єра: 19 листопада

Справи у продюсера Макса Барбера ідуть як ніколи погано. У Макса разом з його помічником Уолтером народжується ідея: вони наймають підстаркуватого актора, який має схильність до суїциду, герцога Монтану. За написаним нашвидкуруч сценарієм вони зніматимуть фільм. Головна задача продюсерів тепер – вчасно вбити виконавця головної ролі.

Одержима сексом

Драма, комедія – США

Режисер: Карен Мейн

Актори: Наталі Даєр, Тімоті Сімонс, Вольфганг Новограц, Аліша Бо, Сьюзен Блеквелл

Прем’єра: 19 листопада

Учениця старших класів католицької школи Еліс завжди дотримувалася всіх правил, зразково ходила на сповіді до церкви. Одного разу в інтернет-чаті, де дівчина брала участь у вікторині, у неї зав’язується коротке, але відверте листування, що призводить школярку до деяких фізіологічних відкриттів. Хтось пускає у школі чутку про непристойну поведінку Еліс, а вона збирається на уік-енд в релігійний табір, який змінить її життя назавжди. Головна акторка, Наталі Даєр, також відома роллю Ненсі Вілер у фантастичному серіалі Дивні дива.

Голос кохання

Драма – Канада, Франція

Режисер: Валері Лемерсьє

Актори: Валері Лемерсьє, Керол Вейерс

Прем’єра: 19 листопада

Айлін народилася у багатодітній родині та була 14-ю, наймолодшою, дитиною. Її родина мала хист до музики, тож дівчинка змалечку співала. У п’ять років вона вже виходила на сцену разом зі своїми батьками. Продюсер Гай-Клод, побачивши неймовірний потенціал співачки, взявся робити з неї справжню зірку. Він завжди мріяв, аби Айлін стала всесвітньовідомою.



Пункт призначення. Аквапарк

Хоррор – Канада

Режисер: Рено Готьє

Актори: Ніколас Фонтейн, Бріттані Дрісделл, Нік Уокер

Прем’єра: 19 листопада

Події фільму відбуваються в літньому аквапарку під назвою Мокра Долина, де щодня відпочивають і веселяться сотні людей. Одного разу компанія друзів відправляється туди, щоб відсвяткувати кінець навчального року і провести час разом. Однак свято псує невідомий маніяк, який ставить пастки всюди і перетворює це місце на бійню.



Фелліні та духи

Документальний – Італія

Актор: Федеріко Фелліні

Прем’єра: 12 листопада

Фелліні та духи — документальний фільм із раніше не опублікованих архівних матеріалів, він наблизить нас до прихованого світу італійського генія та до його зв’язку з духовним та надприродним. Фелліні показав новому поколінню, як експериментувати й балансувати між класичною кінорозповіддю та польотом фантазії. Федеріко Фелліні вважаєтья одним з найвпливовіших кінорежисерів усіх часів.



Пітер Пен і Аліса в Країні чудес

Драма, пригоди, фентезі – Велика Британія, США

Режисер: Бренда Чепмен

Актори: Анджеліна Джолі, Майкл Клейн

Прем’єра: 26 листопада

У будиночку посеред лісу живе щаслива родина. Мама Роуз і тато Джек виховують трьох дітей – Девіда, Алісу та Пітера. Краще дитинство складно уявити. Однак це дитинство раптово закінчується, коли у родину приходить трагедія. Батьки не можуть витримати реальність, тож ховаються за своїми згубними звичками. Дітям же лишається світ їхніх фантазій. Аліса потрапить до Країни чудес, а Пітер зрозуміє, що він є хлопчиком, який не хоче дорослішати.



Пандемія коронавірусу наклала обмеження на кіноіндустрію. У зв’язку з цим прем’єри фільмів, які планувалися на листопад 2020 року, були перенесені: екранізація роману Френка Герберта Дюна – на жовтень 2021 року, а фільми 007: Не час вмирати і Форсаж 9 – на травень.

Юлія Бугайова