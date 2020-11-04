Українська співачка Оля Полякова виступає на музичному фестивалі в ОАЕ разом з російськими виконавцями. До цього співачка розповідала, що через війну, російський ринок для неї закінчився і що під час роботи в РФ вона відчувала до себе принизливе ставлення з боку московських колег. Факти ICTV розповідають: що таке PaRus – 2020 і хто ділить сцену з королевою ночі.

У Дубаї проходить міжнародний музичний фестиваль PaRus – 2020. Організатори фестивалю підкреслюють, що на їхній сцені виступають лише топові артисти з Росії та інших країн. 4 листопада в концерті бере участь і Оля Полякова, де співає на одній сцені з народним артистом РФ, Філіпом Кіркоровим.

Читайте: Полякова, Alyona Alyona та Аліна Паш: артисти зібралися на мітинг під кабміном

Також на цьому фестивалі виступають безліч інших російських артистів: Леонід Агутін, Стас Михайлов, Хор Турецького, Іванушки International та інші. На сторінці в Instagram Оля ділиться своїм краєвидом, поки на фоні Філіп Бедросович співає: Если хочешь забыть – забудь. Так співачка готується до концерту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

– Коли російські ЗМІ перестануть накручувати росіян, брехати, нацьковувати, висміювати, принижувати українців, перекручувати нашу історію, коли їх влада перестане вести відверто ворожу політику відносно нашої країни, коли я побачу, що люди, які чекають мене з концертами, розділяють зі мною мої переживання, коли закінчиться війна і перестануть гинути наші хлопці — тоді можна буде щось про це говорити!, – говорила в 2018 році Оля, відповідаючи на питання про концерти в Росії.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

PaRus – міжнародний музичний фестиваль від компанії M Premier, який відбувається з 2017 року в ОАЕ. Компанія M premier організовує заходи в ОАЕ, Росії та інших країнах СНД. Засновник компанії, Євген Морозов, також займається проектом Російські сезони в Дубаї.

Виступ Олі Полякової у Харкові

Минулого місяця співачка потрапила у скандал через порушення карантинних норм під час концерту на честь Дня вчителя у Харкові. Через порушення карантину поліція відкрила кримінальне провадження.

Фото: Instagram

Юлія Бугайова