PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Губка Боб вперше заговорив українською на Netflix

Мультфільм Губка Боб: Втеча Губки, дубльований українською мовою, вийшов на стрімінговій платформі Netflix.

Мультфільм з українським дубляжем на платформі з’явився вперше. До цього на Netflix були тільки фільми з українськими субтитрами.

Українські студії Postmodern Postproduction і Так Треба Продакшн стали партнерами платформи у вересні цього року. Саме вони займатимуться створенням українського інтерфейсу та дубляжем фільмів і серіалів українською.

Губка Боб українською вийшов на Netflix

Читайте: HBO зніме мультфільм про британську королівську родину

Глядачі Netflix вже відсьогодні можуть переглянути Губку Боба українською, де улюблений герой опинився у справжній халепі, адже безслідно зник його улюбленець – равлик Гарі.

Заради його пошуків усі вирушать у велику рятувальну місію, яка приведе героїв до загубленого міста на дні.

Що ще подивитися на Netflix

Сьогодні Netflix – одна з найвідоміших медійних компаній, яка випускає контент, від якого не можуть відірватися мільйони людей у світі.

Факти ICTV вибрали найкращі серіали Netflix, серед яких ви знайдете як нові, так і старі роботи на будь-який смак.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх