Губка Боб українською вийшов на Netflix

Мультфільм Губка Боб: Втеча Губки, дубльований українською мовою, вийшов на стрімінговій платформі Netflix.

Мультфільм з українським дубляжем на платформі з’явився вперше. До цього на Netflix були тільки фільми з українськими субтитрами.

Українські студії Postmodern Postproduction і Так Треба Продакшн стали партнерами платформи у вересні цього року. Саме вони займатимуться створенням українського інтерфейсу та дубляжем фільмів і серіалів українською.

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Глядачі Netflix вже відсьогодні можуть переглянути Губку Боба українською, де улюблений герой опинився у справжній халепі, адже безслідно зник його улюбленець – равлик Гарі.

Заради його пошуків усі вирушать у велику рятувальну місію, яка приведе героїв до загубленого міста на дні.

Що ще подивитися на Netflix

Сьогодні Netflix – одна з найвідоміших медійних компаній, яка випускає контент, від якого не можуть відірватися мільйони людей у світі.

Факти ICTV вибрали найкращі серіали Netflix, серед яких ви знайдете як нові, так і старі роботи на будь-який смак.