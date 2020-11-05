Відома українська співачка Надя Дорофеєва розповіла, що потрапила в аварію у Києві.
Про це вона повідомила в Instagram.
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Вона виїхала з будинку і встигла проїхати лише близько двох кілометрів, після чого сталося зіткнення з іншим авто.
– Моє обличчя, коли виїжджаючи з дому, подумала, що я хороший водій, проїхала два км і врізалася в іншу машину. А у вас як справи? – зазначила співачка.
У коментарях до публікації вона додала, що не постраждала, а це буде гарний урок, аби бути уважнішою.
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Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2км и врезалась в другую машину А у вас как дела?
Надія Дорофеєва натякнула про новий склад гурту Время и Стекло
Під час інтерв’ю співачка Надія Дорофеєва висловила сподівання, що гурт Время и Стекло оновить свій склад.
За її словами, тоді б її завданням було допомогти аудиторії сприйняти нових артистів.