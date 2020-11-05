Український виконавець Monatik випустив кліп на пісню РитмоLOVE, яка записана з підопічними продюсерського центру Monatik Corporation Lida Lee і NiNO. Режисером відео стала Таня Муіньо.

У новій роботі співак спільно зі своїми підопічними в компанії своїх друзів-танцюристів запропонують глядачеві трендові танцювальні напрямки, такі як шафл, баскетбольний фристайл, брейкінг, денсхолл і хіп-хоп.

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Стильні образи героїв відеокліпу, являють собою різні покоління, які об’єднуються якістю ритму кожного із артистів.

– РитмоLOVE – це спосіб життя головних героїв відео. Той випадок, коли ти чуєш і відчуваєш ритм в кожному кроці, русі, шумі міста, в кожному звуці навколо і неможливо зупинитися. Різні покоління, різне бачення, різні особистості, але їх об’єднує одна суперсила – одне почуття ритму, – наголосив Monatik.

У музичному відео також з’являються: роборука, інсталяція із світлодіодних астер, програмована стрічка-скакалка з led-матеріалів, ефекти і лазери.

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Бумбокс та Крихітка

Український гурт Бумбокс разом з музичним гуртом Крихітка випустили новий кліп на пісню Ангела.

Автором слів та музики став фронтмен Бумбоксу Андрій Хливнюк, у написанні тексту також брала участь солістка Крихітки Олександра Кольцова.