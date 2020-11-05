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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Помер колишній лідер рок-гурту Uriah Heep Кен Хенслі

Колишній клавішник, соліст і автор хітів рок-гурту Uriah Heep Кен Хенслі помер 4 листопада на 76 році життя.

Смерть музиканта підтвердив у Facebook його брат Тревор Хенслі.

– З важким серцем повідомляю, що мій брат Кен Хенслі мирно помер увечері в середу. Його прекрасна дружина Моніка була поруч з ним і втішала Кена в останні кілька хвилин життя, – написав він.

За його словами, музиканта кремують на приватній церемонії в Іспанії.

 

I am writing this with a heavy heart to let you know that my brother Ken Hensley passed away peacefully on Wednesday…

Опубликовано Trevor Hensley Четверг, 5 ноября 2020 г.

Фото: Trevor Hensley

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