Колишній клавішник, соліст і автор хітів рок-гурту Uriah Heep Кен Хенслі помер 4 листопада на 76 році життя.

Смерть музиканта підтвердив у Facebook його брат Тревор Хенслі.

– З важким серцем повідомляю, що мій брат Кен Хенслі мирно помер увечері в середу. Його прекрасна дружина Моніка була поруч з ним і втішала Кена в останні кілька хвилин життя, – написав він.

За його словами, музиканта кремують на приватній церемонії в Іспанії.

I am writing this with a heavy heart to let you know that my brother Ken Hensley passed away peacefully on Wednesday… Опубликовано Trevor Hensley Четверг, 5 ноября 2020 г.

Фото: Trevor Hensley