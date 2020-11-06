У третьому випуску реаліті Холостячка на СТБ ближче познайомитися з претендентами на серце Ксенії Мішиної приїхав її партнер за танцювальним проектом Женя Кот.

Хореограф відвідав зйомки телешоу, щоб навчити Олександра Еллерта танцю, який повинен був стати частиною незабутнього побачення, яке учасник готував для Холостячки.

Женя Кот про учасників

Висловлюючись про учасників, Женя Кот сказав, що типаж зовнішності Сергія Кирієнка найбільше підходить Ксенії, “але тільки зовнішності”.

– Андрій Рибак – найголовніший тут, заводила. Він головний у будинку, сидить у центрі, більше за всіх говорить, – поділився думкою Євген.

Побачення Саші Еллерта з Холостячкою

Музика, свічки, танці і Мішина із зав’язаними очима: так пройшло перше індивідуальне побачення Саші Еллерта з Холостячкою.

Учасник захотів розділити з дівчиною її інтереси і хобі, для чого вийшов із нею на паркет.











3 випуск Холостячки: Мішина обрала фаворита і попрощалася з трьома учасниками / 3 фотографии

Під час побачення з’ясувався ще один цікавий факт: другий шлюб Еллерта був із його близькою подругою, а пропозицію зробила закохана дівчина, на що Саша відповів позитивно. Однак через деякий час двоє зрозуміли, що їм краще дружити, ніж будувати сім’ю.

Холостячка попрощалася з учасником на першому побаченні

У третьому випуску проекту глядачі також побачили перше групове побачення, в якому взяли участь романтичний Андрій Шатирко і експресивний Артем Шепель.

З останнім Мішина попрощалася прямо під час побачення, коли її шанувальник почав кидатися стільцями.

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Вечірка талантів

Третій випуск проекту Холостячка завершився загальної вечіркою, на якій чоловіки проявили себе з різних сторін.

Героїня побачила танці, конкурси, фокуси та багато іншого.

Ксенія вибрала свого фаворита, і ним виявився Саша. Тому в чоловіка відтепер є право запросити Холостячку на індивідуальне побачення в будь-який момент.

У підсумку бутоньєрки отримали всі, крім Костянтина Скрипачука і Сергія Кирієнка. Це означає, що в третьому випуску телепроекту вилетіли одразу три учасники.





































