Актора Джонні Деппа звільнили з франшизи Фантастичні тварини, де він грав роль Геллерта Гріндельвальда.

– Я хочу повідомити вам, що Warner Bros. попросили мене залишити роль Гріндельвальда у Фантастичних тваринах, і я погодився з цим проханням, – заявив Депп.

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До слова, звільнення актора відбулося лише через кілька днів після того, як він програв справу про наклеп проти таблоїду The Sin.

У Warner Bros. підтвердили звільнення Деппа і заявили, що його роль буде змінена до прем’єри третьої частини франшизи у 2022 році.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Johnny Depp (@johnnydepp) 6 Ноя 2020 в 8:15 PST

Депп програв суд проти The Sun

Це сталося після того, як суддя Високого суду в Лондоні ухвалив, що журналісти The Sun “здебільшого сказали правду”, коли назвали 57-річного актора “тим, хто лупцює дружин”.

Після програшу Деппу висунуто судовий рахунок на суму не менше 4 млн фунтів стерлінгів.

Депп у суді відкидав всі претензії та називав себе жертвою, а Херд кривдником.