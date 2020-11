Відомий рок-гурт System of a Down після 15-річної перерви випустив два нових треки, які присвятив конфлікту Азербайджану та Вірменії в Нагірному Карабасі.

– Настав час зробити це зараз, ми вчотирьох повинні сказати дещо надзвичайно важливе в один голос. Ці дві пісні – Protect The Land (Захищайте землю) і Genocidal Humanoidz (Геноцид гуманоідз) говорять про страшну і серйозну війну, – зазначили в System of a Down.

Гроші, виручені від продажу пісень, гурт передасть благодійній організації ArmeniaFund.



