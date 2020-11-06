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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Гурт System of a Down презентував два треки про Нагірний Карабах

Відомий рок-гурт System of a Down після 15-річної перерви випустив два нових треки, які присвятив конфлікту Азербайджану та Вірменії в Нагірному Карабасі.

– Настав час зробити це зараз, ми вчотирьох повинні сказати дещо надзвичайно важливе в один голос. Ці дві пісні – Protect The Land (Захищайте землю) і Genocidal Humanoidz (Геноцид гуманоідз) говорять про страшну і серйозну війну, – зазначили в System of a Down.

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Гроші, виручені від продажу пісень, гурт передасть благодійній організації ArmeniaFund.

Кім Кардашян пожертвувала $1 млн постраждалим у Нагірному Карабасі

Відома бізнесвумен Кім Кардашян підтримала Вірменію в конфлікті з Азербайджаном.

Зірка зазначила, що пожертвувала $1 млн організації Armenia Fund, аби допомогти потерпілим внаслідок бойових дій у Нагірному Карабасі.

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