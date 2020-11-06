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Михайла Жванецького поховають в Москві

Михайла Жванецького поховають в Москві. Про це повідомив його директор Олег Сташкевич. Письменник помер сьогодні на 87-му році життя.

Сташкевич підтвердив, що артист відчував особливі почуття до місця, де пройшли його дитячі та юнацькі роки, але поховати Михайла Михайловича в Одесі зараз неможливо.

– Як можна поховати в Одесі? Зараз кордони закриті, про це й мови бути не може, – сказав директор артиста.

Він зазначив, що остаточне рішення, на якому конкретно кладовищі поховають Жванецького, буде за його родиною.

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Сташкевич додав, що організація похорону в Одесі навіть не розглядається.

Прощання з Михайлом Жванецьким проводити не будуть через пандемію коронавірусу.

Смерть Жванецького

6 листопада стало відомо, що на 87-му році життя помер відомий сатирик Михайло Жванецький.

Минулого року лікарі діагностували у нього рак, внаслідок якого і сталася смерть.

У жовтні цього року Жванецький повідомив про завершення кар’єри. У нього залишилася дружина Наталя та син Дмитро.

Джерело: Подъем

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