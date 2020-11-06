Помер відомий сатирик Михайло Жванецький. Йому було 86 років. Місяць тому він оголосив про припинення публічних виступів через втрату працездатності.

Інформацію про смерть Жванецького підтвердив концертний директор Олег Сташкевич. Проте він не назвав причину смерті сатирика.

– Можу підтвердити, так, помер, – заявив Сташкевич.

Михайло Жванецький – відомий письменник-сатирик, виконавець мініатюр та автор книг родом з Одеси. Також Жванецький є Народним артистом України та Росії.

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Народився Михайло Жванецький в Одесі 6 березня 1934 року в родині лікарів. У 1960-х він почав співпрацювати з Аркадієм Райкіним та трудитися у Ленінградському театрі мініатюр. У 1970 році він з Романом Карцевим та Віктором Ільченком відкрив Театр мініатюр при філармонії в Одесі. У 1988 році створив Московський театр мініатюр. Також він був частим гостем на телебаченні. До грудня 2019 року його вів програм Дежурный по стране на каналі Росія 1.

Смерть Шона Коннері

Сер Шон Коннері помер у віці 90 років. Сумну новину підтвердила його сім’я.

Шон Коннері – знаменитий шотландський актор і продюсер. І хоча він знявся у понад 70 фільмах, найбільшу популярність йому принесла роль агента MI6 Джеймса Бонда.