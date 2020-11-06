На 86 році життя помер Михайло Жванецький. Він останні рік лікувався від раку.
Про діагноз знаменитий сатирик дізнався у кінці 2019 року. Цю інформацію підтвердив його концертний директор Олег Сташкевич.
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Який саме рак був у сатирика – він приховував.
Смерть Жванецького
Про те, що помер Михайло Жванецький стало відомо 6 листопада. Відомий сатирик є уродженцем Одеси. У 1960-х почав працювати з Аркадієм Райкіним і ставив спектаклі в Ленінградському театрі мініатюр.
Сатирик написав більше десяти книг. Жив у Росії.
Джерело: Дождь