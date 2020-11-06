Михайло Жванецький – відомий сатирик, який вирізнявся специфічним одеським гумором. Він – автор збірок Рік за два та Зустрічі на вулицях.

В пам’ять про сатирика Факти ICTV підготували топ-10 найкращих цитат Михайла Жванецького.

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Про життя письменник висловлювався коротко:

Заборонених речей немає, є речі нерекомендовані.

Життя – як рояль: клавіша біла, клавіша чорна. Кришка.

Якщо ти сперечаєшся з ідіотом, то, ймовірно, те ж саме робить і він.

Щастя – це побачити туалет і встигнути до нього добігти.

Жванецький був серйозною людиною і вмів сказати влучні слова:

Життя коротке. І треба вміти. Треба вміти йти з поганого фільму. Кидати погану книгу. Йти від поганої людини.

Ніколи не перебільшуйте дурість ворогів і вірність друзів.

Ніщо так не ранить людину, як уламки власного щастя.

Про людей він висловлювався так:

Порядну людину можна легко впізнати по тому, як незграбно вона робить підлості.

Удача посміхається сміливим. А потім довго регоче над ними!

Мислити так важко, тому більшість людей розмірковують.

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Стала відома причина смерті Жванецького

На 86 році життя помер Михайло Жванецький. Протягом року він лікувався від раку. Про діагноз знаменитий сатирик дізнався наприкінці 2019 року та відмовився лікуватись. Інформацію про смерть підтвердив його концертний директор Олег Сташкевич.