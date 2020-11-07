ВІА Гра представила нових учасниць гурту з України

Продюсер колективу та відомий виконавець Костянтин Меладзе представив двох нових солісток ВІА Гра. Він повідомив про це в ефірі шоу Вечірній Ургант.

У складі колективу залишилася Уляна Сінецька. Меладзе під час шоу познайомив глядачів з оновленим гуртом ВІА Гра. Новими учасницями стали Ксенія Попова та Софія Тарасова.

Ксенія брала участь в шоу Х-фактор 8. Вона поділилася враженнями на своїй сторінці в Instagram.

— Ще зовсім нещодавно я стояла на концертах в першому ряду. Я завжди розчинялася у творчості Костянтина! Здається, я чекала цього ціле життя, — написала учасниця гурту.

Софія Тарасова раніше брала участь у шоу Голос діти. Згодом стала переможницею фестивалю Дитяча Нова хвиля. Вона прокоментувала новину на своїй сторінці Instagram.

— Ми з Костянтином перетиналися на всіх етапах мого дорослішання. Я дуже вдячна, що тепер маю можливість працювати і створювати красу з Музикантом з великої літери, — пише співачка.

Меладзе оголосив кастинг

Костянтин Меладзе оголосив кастинг на місце у складі гурту ВІА Гра. Він опублікував новину на своїй сторінці в Instagram. У коментарях шанувальники гурту припустили, що кастинг організували через звільнення співачки Еріки Герцег.