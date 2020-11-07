ВІА Гра представила нових учасниць гурту з України

Продюсер колективу та відомий виконавець Костянтин Меладзе представив двох нових солісток ВІА Гра. Він повідомив про це в ефірі шоу Вечірній Ургант.
У складі колективу залишилася Уляна Сінецька. Меладзе під час шоу познайомив глядачів з оновленим гуртом ВІА Гра. Новими учасницями стали Ксенія Попова та Софія Тарасова.
Ксенія брала участь в шоу Х-фактор 8. Вона поділилася враженнями на своїй сторінці в Instagram.
— Ще зовсім нещодавно я стояла на концертах в першому ряду. Я завжди розчинялася у творчості Костянтина! Здається, я чекала цього ціле життя, — написала учасниця гурту.
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Ещё совсем недавно я стояла на концертах в первом ряду… Я помню, как слушала кассеты перед сном на своём плеере и засыпала в мечтах… Смотрела мюзиклы, бегала по квартире, танцевала, рисовала картинки в голове и просто мечтала… Я всегда растворялась в творчестве Константина! «Кажется, я ждала этого целую жизнь!» — вот именно с этой фразы и началась моя история и новая глава в моей жизни под названием: «ВИА Гра»✨ Пусть каждый человек в мире занимается любимым делом! Пусть каждый человек в мире будет счастлив так же, как счастлива сейчас я ❤️ Со мной: @sinetskayaulyana @sofia_tarasova @meladzemusic @viagra_official ____ #Рикошет на всех цифровых площадках по ссылке в профиле #виагра #константинмеладзе #viagra
Софія Тарасова раніше брала участь у шоу Голос діти. Згодом стала переможницею фестивалю Дитяча Нова хвиля. Вона прокоментувала новину на своїй сторінці Instagram.
— Ми з Костянтином перетиналися на всіх етапах мого дорослішання. Я дуже вдячна, що тепер маю можливість працювати і створювати красу з Музикантом з великої літери, — пише співачка.
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Я действительно верю в судьбу и заранее сложенные звезды. Мы с Константином пересекались на всех этапах моего взросления — как в творческом плане, так и в моральном становлении меня как артиста. Он хорошо знает мои минусы, мои сложности, грамотно подчеркивает плюсы и верно умеет находить подход ко всем нам! Я очень благодарна, что теперь имею возможность работать и создавать красоту с Музыкантом с большой буквы! Мы все кайфуем от каждой нашей встречи и рабочего процесса: будь то репетиция, примерка или запись на студии, когда каждый из команды горит процессом! Уверена, что этот союз будет более, чем замечен! Со мной: @sinetskayaulyana @xseniyapopova @meladzemusic @viagra_official ____ #Рикошет на всех цифровых площадках по ссылке в профиле #виагра #константинмеладзе #viagra
Меладзе оголосив кастинг
Костянтин Меладзе оголосив кастинг на місце у складі гурту ВІА Гра. Він опублікував новину на своїй сторінці в Instagram. У коментарях шанувальники гурту припустили, що кастинг організували через звільнення співачки Еріки Герцег.