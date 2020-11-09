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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Анна Різатдінова і Сергій Мельник оголосили про стосунки

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2016 з художньої гімнастики Анна Різатдінова закрутила роман з колишнім гравцем Чорноморця Сергієм Мельником. Пара оголосила про свої стосунки на одному з телеканалів.

Мельник є учасником танцювального шоу. Раніше він також знімався в п’ятому сезоні реаліті-шоу Холостяк як головний герой.

Під час родинного ефіру Сергій Мельник вийшов на паркет саме з Різатдіновою, заявивши на всю країну про їхні романтичні стосунки.

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У відеощоденнику екс-футболіст розповів, що Анна це саме та жінка, яку він так довго шукав. Гімнастка у відповідь зазначила, що бачить у Сергієві саме того чоловіка, якому їй хочеться довіритися.

Чемпіонка світу-2013 була одружена з опальним екс-депутатом Олександром Онищенком, від якого у неї син Роман. З чоловіком Анна розійшлася влітку минулого року.

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