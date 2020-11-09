У третьому випуску шоу Холостячка на СТБ учасник Артем Шепель дозволив собі сплеск агресії.

Він та Андрій Шатирко вирушили на побачення зі Ксенією Мішиною. Проте Артем настільки хотів залишитися з холостячкою наодинці, що накричав на Андрія, проігнорував прохання Ксенії та жбурнув стілець якомога далі.

Головній героїні така поведінки не сподобалася, адже вона помітила у цьому прояв аб’юзу.

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За словами психолога Наталії Холоденко, на поведінку хлопців на проекті впливає те, що вони перебувають у замкнутому просторі.

– Там велика концентрація агресії та тестостерону. Адже вони не живуть статевим життям, а це сильно підсилює агресивні реакції. У природі самці завжди борються на увагу самки і саме через бій вони доводять, хто має право на статеве життя з цією самкою, – розповіла Холоденко.

Також така поведінка може говорити про схильність до аб’юзивних стосунків та нарцисичність чоловіка.

Холостячка 2020

У третьому випуску реаліті Холостячка на СТБ ближче познайомитися з претендентами на серце Ксенії Мішиної приїхав її партнер за танцювальним проектом Женя Кот.

Під час третього ефіру Мішина попрощалася одразу з трьома учасниками.