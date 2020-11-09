Шоу Холостячка 2020 на СТБ: найяскравіші образи Ксенії Мішиної

23 Жовтня на телеканалі СТБ відбулася прем’єра реаліті-шоу Холостячка. Головною героїнею стала актриса Ксенія Мішина.Прем’єра шоу була для каналу справжньою подією: крім любовних історій, інтриг і гарних побачень, увагу приковують вбрання головної холостячки країни.

Факти ICTV зібрали найяскравіші образи Ксенії з церемоній троянд.

Перший випуск. Перше враження – завжди найголовніше. Для першої зустрічі з учасниками Ксенія обрала чорну сукню до підлоги з глибоким вирізом, легкі локони витончену прикрасу на шию. Свою талію Мішина підкреслила широким ременем – цей прийом актриса буде використовувати і в наступних випусках шоу.

Чоловіки були настільки вражені красою головної героїні, що моментами почали забувати слова і згадувати недоречні жарти.

Другий випуск. Образ з другої серії вразив багатьох глядачів: Ксенія вийшла на церемонію троянд в карміно-червоній сукні, яка вдало обтягувала її тонкий стан.

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Довге волосся героїня цього разу зібрала, залишивши лише кілька пасм спереду. Також яскавий образ доповнювали аксесуари.

Третій випуск. На вирішальний третій вечір Мішина обрала нюдову обтягуючу кофту, довгу спідницю і рукавички. Свою талію актриса знову підкреслила широким поясом у тон, а з аксесуарів використала довгі сережки з камінням.

Образ вийшов дуже ніжним, попри те, що в серії було досить багато агресії і з деякими чоловіками Ксенії довелося попрощатися ще до церемонії вигону.











Глибоке декольте та сукні до підлоги: топ найсексуальніших образів Холостячки / 3 фотографии

Романтичне реаліті Холостячка – це українська адаптація формату The Bachelorette компанії WarnerBros. Головною учасницею шоу стала зірка серіалу Кріпосна Ксенія Мішина. За серце актриси боротимуться 12 різних чоловіків.

Фото: СТБ

Юлія Бугайова