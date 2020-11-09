Кліп Темно, дитинство та особисте життя: інтерв’ю з Khayat

Нещодавно український співак Андрій Khayat випустив свій перший ліричний трек Темно і вже встиг зняти на нього кліп.

Факти ICTV поспілкувалися з Андрієм про його нову творчість і улюблених українських виконавців.

– 29 жовтня у вас вийшов кліп на нову пісню Темно. Це ваш перший ліричний трек. Чому вирішили спробувати себе в новому жанрі?

– Я ніколи не пишу щось спеціально. Я йду за течією, ця пісня з’явилася спонтанно. Для мене це був експеримент, було цікаво подивитися, чи можу я в цьому жанрі писати і що з цього вийде.

Як показує результат, це вигідний для мене шлях, тому що саме так я зараз себе відчуваю. Мені не доводиться змушувати себе щось робити.

– У своєму Instagram ви написали: Можу з упевненістю сказати, що сьогодні ви читаєте зовсім нову сторінку про мене. Чого нам варто очікувати?

– Я готую новий альбом навесні, а Темно – це перший трек звідти. Саме цей трек був показовим, тому що хочеться трохи перенаправити слухача на те, що буде далі. Я хочу писати актуальніші тексти. Багато людей сприймали мою музику як народну, і зараз я зійшов з цього шляху.



– Знімання кліпу в умовах карантину чимось відрізняються від звичайних? Як взагалі ізоляція вплинула на творчість?

– Звичайно, довелося дотримуватися техніки безпеки. У нас була мінімальна кількість людей на майданчику, не було масових сцен, і це спростило завдання.

Як би ми не хотіли, самоізоляція впливає на внутрішній стан і на творчість відповідно. Я належу до тієї категорії авторів, які пишуть про те, що їх особисто стосується. Карантин, наприклад, став сходинкою для написання альбому.

– На Голосі вашим тренером була Тіна Кароль. Ви підтримуєте зараз стосунки? Чи хотілося б записати спільний трек?

– Так, у нас чудові стосунки. Ми одне одного максимально підтримуємо. У майбутньому хотілося б, звичайно, разом попрацювати. Я пишу треки не тільки для себе і у мене вже є кілька проектів, які могли б в майбутньому стати основою для дуету. Але поки в альбомі будуть сольні треки.

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– Які зараз, на вашу думку, три найкращі українські виконавці? Можливо, з кимось із них хотілося б зробити дует?

– Насправді, дуже мало є виконавців, з яким би дійсно хотілося попрацювати. Але я виберу п’ять, з якими я бачу свій дует (сміється): Джамала, Тіна Кароль, Hardkiss, Бумбокс і Onuka.



– В одному зі своїх інтерв’ю ви говорили, що почали захоплюватися фольклором в дитинстві, коли їздили на Кубань до бабусі. Який найкращий спогад у вас з тих часів?

– Найяскравіший спогад – це коли стабільно два-три рази на тиждень збиралися біля величезного багаття люди з усього селища: розповідали якісь історії, зачитували уривки фольклорних переказів, співали пісні. Завжди була особлива атмосфера. Це залишило великий слід у моєму житті.

– Яке ваше улюблене місце в Україні?

– Київ. У мене це місто асоціюється з відчуттям свободи, зі змінами в житті. Тут було перше кохання, університет, тут почалася моя кар’єра. Тут були найпереломніші моменти в моєму житті: я приїхав до Києва і п’ять років навчався в університеті, ходив на різні кастинги і нарешті потрапив на Голос.

– Деякий час ви жили в США і навіть співали в хорі Disney. Як цей досвід вплинув на вас?

– Для мене це була школа командної роботи. Одна справа бути солістом, а зовсім інша – працювати в колективі. Для мене це було незручно. Я навчився витримці, насамперед.

– Ваших шанувальниць, напевно, цікавить, чи ваше серце вільне?

– Насправді останнім часом це питання багатьох цікавить (сміється). Я думаю, видно, що зараз я трохи в цьому плані травмований. Напевно, потрібен час, щоб я повернувся в нормальне річище і дозволив собі впустити когось у своє серце.

– Яким повинен бути ваш ідеальний партнер?

– Я не можу сказати, що у мене є якісь конкретні критерії. Це відбувається тут і зараз, я ніколи нікого не шукав. Потрібну людину мені завжди давав всесвіт. Це завжди з першого погляду.

– Про що ви мрієте?

– Прозвучить банально, але я мрію про те, щоб мої кохані люди були зі мною якнайдовше, тому що моя сім’я і близькі люди – це велика енергетична підтримка. Втратити когось із них – мій найбільший страх. Ну і звичайно мрію, щоб моя музика для людей все-таки щось вирішувала, була важливою для них. Зараз я бачу, що рухаюся в правильному напрямку.

Андрій Khayat також брав участь у фіналі нацвідбору Євробачення 2020 зі своєю піснею Call for love . Ця робота стала для співака великим кроком до нового звучання.

Юлія Бугайова