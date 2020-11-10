Джонні Депп отримає гонорар у розмірі не менше $10 млн за фільм Фантастичні звірі 3 попри те, що він знімався лише один день після програшу судового процесу за обвинуваченням у наклепі.
Актор отримає гроші за знімання в одній зі сцен. Warner Bros. розірвала відносини з актором після того, як позов про наклеп, який він подав у Великої Британії, був відхилений.
Минулого тижня студія повідомила знімальній групі, що Депп більше не буде грати Геллерта Гріндельвальда в Фантастичних звірях. Крім того, випуск фільму був відкладений до 15 липня 2022 року через мінливі обставини на тлі пандемії коронавірусу. Раніше повідомлялося, що він з’явиться в кінотеатрах 12 листопада 2021 року.
Студія ухвалила рішення звільнити актора після того, як суд у справі про наклеп проти The UK Sun був відхилений (в публікації його назвали тим, хто б’є дружин на тлі його бурхливого розриву з актрисою Ембер Херд).
У контракті Деппа було спеціальне положення під назвою pay-to-play. Це означає, що він отримує повну оплату незалежно від будь-яких обставин. Навіть якщо його роль дістається іншому акторові.
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Минулого тижня Депп зробив в Instagram заяву про своє звільнення з франшизи, яка зібрала понад $1,4 млрд в міжнародному прокаті.
Він сказав, що звинувачення проти нього помилкові. Депп продовжує судовий розгляд з Ембер Херд за позовом про дифамацію (неправдиві свідчення) у Вірджинії. Актор вдячний своїм фанатам, які підтримують його.
– Я хотів би подякувати всім, хто обдарував мене своєю підтримкою і відданістю. Я зворушений вашими численними листами, особливо за останні кілька днів, — сказав він.
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У заяві Warner Bros. повідомляється, що вони дякують Джонні за його роботу над фільмами.
Депп програв суд проти The Sun
Це сталося після того, як суддя в Лондоні ухвалив, що журналісти The Sun “здебільшого сказали правду”, коли назвали 57-річного актора “тим, хто лупцює дружин”. Після програшу Деппу висунуто судовий рахунок на суму не менше 4 млн фунтів стерлінгів.
Фото: Dreamstime
Джерело: Daily Mail