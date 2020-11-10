Премія Європейської кіноакадемії оголосила список номінантів. У категорії Найкращий фільм представлена стрічка спільного виробництва Чехії, України та Словаччини Пофарбоване пташеня.

Продюсером фільму виступив член правління Української кіноакадемії Ігор Савиченко.

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За сюжетом батьки прагнуть захистити свого сина від масового знищення євреїв, тому відправляють його до родичів у Східній Європі. Проте його тітка швидко помирає і дитина змушена вирушити у подорож. Хлопчику доводить пройти тернистий шлях та зіштовхнутися зі складними правилами суворого світу.

Кліп Реве та стогне Дніпр широкий

Музичний кліп Реве та стогне Дніпр широкий, який є інтегрованою частиною документального повнометражного фільму Хор Верьовки NOW режисера Володимира Шпака, отримав нагороду за найкраще музичне відео на AUSTRIAN FILMFESTIVAL 2020.

Виробництво стрічки здійснювала компанія Fresh Production Group (продюсери Юлія Чернявська та Олег Щербина) спільно з ANEBO production (режисер фільму Володимир Шпак, продюсери Олександр Ільяшенко, Михайло Самосуд), за підтримки Українського культурного фонду.

Джерело: The European Film Academy