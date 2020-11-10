Зіркова хвороба – не вирок: чи варто дітям йти у шоу-бізнес

8 листопада в Києві відбувся вокальний конкурс Star Holiday Fest серед співаків 6-18 років. Гран-прі між собою розділили відразу два конкурсанти: талановитий хіп-хоп-виконавець Danil Monaco, який отримав приз від радіо NRJ на ротацію пісні, та гурт FISHKI, які отримали в подарунок написання авторської пісні.

Призерами молодшої категорії стали:

1 місце – Христина Прут

2 місце – Sonya Ester, Даша Козлова

3 місце – Амаль Каландарова

Середня категорія:

1 місце – MI-LYA

2 місце – Єва Мечкало

3 місце – Марія Антонюк-Бармак

Старша категорія:

1 місце – Danil Monaco

2 місце – Діана Волкова

3 місце – Даша Живолуп і Софія Кравець

Гурти:

1 місце – FISHKI

2 місце – MASTIKA

3 місце – ALOE і KINDER MIX SHOW

Вокальний фестиваль приємно здивував не тільки талановитими конкурсантами та зоряним складом журі. Серед гостей були представники шоу-бізнесу та визнані авторитети музичного мистецтва.

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На фестивалі були програмний директор радіостанції NRJ та Ретро ФМ Денис Буданцев, учасник гуртів Время и Стекло та Mozgi Позитив, музичний продюсер українського національного відбору на Євробачення Руслан Квінта, експерт в галузі продюсування зірок шоу-бізнесу Михайло Ясинський, бронзовий призер Євробачення Злата Огнєвіч, український дует TamerlanAlena, співачка та акторка Анна Трінчер.

Музична кар’єра в дитячому віці: головне – бажання

Багато людей вважають, що кар’єру потрібно будувати в дорослому віці. Батьки думають, що діти недостатньо емоційно готові до потоку слави та нових викликів. Водночас є багато прикладів, коли юні особи створювали свій творчий шлях саме в дитинстві та зовсім не пошкодували. Відомий український співак та учасник гурту Время и Стекло починав свою музичну кар’єру в 11 років.

— Є такі діти, які точно знають, що вони будуть суперзірками. Вони хочуть бути творцями та індивідуальностями, які зможуть перемогти весь світ своєю творчістю. Все залежить від виховання. Якщо у дитини добре виходить і ти правильно її виховуєш, то все буде успішно, – міркує артист і саундпродюсер, учасник гуртів Время и Стекло і Mozgi Позитив.

Композитор і співак Руслан Квінта вважає, що не повинно бути перешкод для заняття улюбленою справою.

— Якщо дитина хоче займатися цим – чому ні? Хоче виступати на сцені, стрибати з парашутом, пірнати в басейн – це її бажання. Я виріс у родині, де не було ніяких заборон. Потрібно по-справжньому любити те, чим займаєшся. Твоя любов буде взаємною і віддячить так, як ти заслуговуєш, — упевнений композитор, продюсер, музичний продюсер проектів Голос, Голос. Діти, українського національного відбору на Євробачення Руслан Квінта.

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Зіркова хвороба не вирок: все проходить

Іноді трапляється, що діти ловлять зіркову хворобу. Через це виникають проблеми у спілкуванні з однолітками. Юнаки часто стають одурманеними славою та забувають про елементарні правила виховання. Але важливо не забувати, що все може несподівано змінитися.

— До будь-якої творчості потрібно ставитися як до роботи. Завжди має бути відчуття здорової конкуренції. Ти повинен розуміти, що є люди, які можуть бути в чомусь кращими. Потрібно вчитися тому, чого не вмієш – у партнера, конкурента. Вони зроблять тебе, — каже Позитив.

Батьки – важлива частина життя людини. Саме вони найчастіше стають єдиними, хто не відвертається навіть в найважчі часи.

— Важливо оточення – батьки, родичі, друзі. Найчастіше батьки правильно оцінюють ситуацію та діють відповідно до інструкції. Потрібно контролювати дітей, тому що в різні періоди життя ти буваєш на коні, а потім закінчив школу – та вже не зірка. Я думаю, що найближчі люди завжди допоможуть припинити зіркову хворобу. Тільки вони, — ділиться колектив TamerlanAlena.

Вибери собі роботу до душі, і тобі не доведеться працювати жодного дня у житті

Для будь-якого починання потрібен ресурс – час. Саме вкладення важливого ресурсу зробило багатьох людей такими успішними. Потрібно лише любити те, що робиш, і робити те, що любиш.

— Музика – це натхнення і творчість. Хочеться – пиши. Я писав свої пісні з третього класу. Це були думки, слова, мелодії, які я писав для себе. Мені подобалося співати пісні дівчаткам. Після навчання на фортепіано почав грати і на ньому. Якщо ти прийшов у цей світ створювати музику, то будеш це розвивати. Займайтеся тим, що вам близьке. Робіть те, що ви щиро любите, — ділиться Руслан Квінта.







































































Зіркова хвороба – не вирок: чи варто дітям йти у шоу-бізнес / 18 фотографий

ВІА Гра представила нових учасниць гурту з України

Продюсер та музикант Костянтин Меладзе представив двох нових солісток ВІА Гра. У складі колективу залишилася Уляна Сінецька. Новими учасницями стали Ксенія Попова та Софія Тарасова. Обидві співачки родом з України.