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Брітні Спірс програла справу щодо звільнення від опікунства батька

Американська поп-співачка Брітні Спірс програла справу щодо звільнення від опіки. Суд відхилив її запит на позбавлення права батька бути її опікуном.

Під час слухань адвокат зірки Семюел Інгем зазначив, що вона боїться тата і надалі боротиметься за свої права. Також він підкреслив, що батько і донька довгий період не контактували і між ними немає нормальних стосунків.

Зі свого боку Спірс заявила, що не продовжуватиме кар’єру, поки її справами керуватиме батько.

Попри відмову щодо звільнення від опіки суд задовольнив прохання співачки призначити її співопікуном фінансову компанію Bessemer Trust.

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Опікунство над Брітні Спірс

Через проблеми зі психічним здоров’ям у 2008 році батько Брітні Спірс став її опікуном. З того моменту співачка не може самостійно розпоряджатися своїми фінасами, ухвалювати важливі рішення та навіть подорожувати.

На початку жовтня колишній адвокат зірки зробив заяву, що вона може залишитися під опікою на все життя.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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