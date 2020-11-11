У листопаді свій 46-й день народження святкує легендарний голлівудський актор й кінопродюсер Леонардо Ді Капріо.

Леонардо народився 11 листопада 1974 року в Каліфорнії у бідній родині хіпі. Він з дитинства знав, що хоче пов’язати своє життя з акторською діяльністю.

Ще школярем ходив на курси акторської майстерності. Подорослішавши почав отримувати ролі в спектаклях, зніматися в комерційних кліпах. Вже підлітком мав власного рекламного агента.

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У 1998 році після фільму Титанік до актора приклеївся образ солодкого хлопчика. Режисер стрічки Джеймс Кемерон не відразу полюбив Ді Капріо. Зі свого боку, актор не був у захваті від ролі, але все ж вони почали знімати.

— Я вдячний Титаніку, але він ледь не згубив мене як актора — ця солодкість була очевидним запереченням того, що я хотів робити та вже робив. На очах з актора перетворювався на вершкову карамель. Я відмовлявся від ролей. Погодився лише на пропозицію Вуді Аллена — зіграти розбещеного представника шоу-бізнесу в фільмі Знаменитість. Тепер знімаюся тільки в значних проектах. Не погоджуюся на ролі, які можуть зробити з мене цукерку, — говорить актор в одному з інтерв’ю.

Нагороди за фільм полилися рікою – 14 номінацій на Оскар, 11 статуеток, великі касові збори, що перевалили за $1 млрд, скажені успіх і популярність Ді Капріо. Але свій перший довгоочікуваний Оскар актор отримав за фільм Легенда Г’ю Гласса, в якому зіграв головну роль.

Намагаючись позбутися образу солодкого хлопчика, Лео зіграв у безлічі картин — історичних драмах, блокбастерах і психологічних трилерах. Його старання були із захватом прийняті широкою публікою. Незабаром він став одним з найбільш високооплачуваних акторів сучасності. Факти ICTV зробили підбірку найцікавіших фільмів з Леонардо Ді Капріо.

Найкращі фільми з Леонардо Ді Капріо

Легенда Х’ю Гласса

Драматична дія відбувається в 1823 році під час експедиції до недослідженої раніше місцевості Дикого Заходу США. Відомий першопроходець Гласс отримує важкі поранення в сутичці з ведмедем-грізлі.

Члени команди зраджують його та кидають помирати. Чоловік виживає та кидає виклик нещадній дикій природі та ворожим племенам індіанців заради помсти.

Острів проклятих

Похмурі події фільму відбуваються в лікарні для божевільних. Незабаром в клініці зникає один з пацієнтів. Цей інцидент здається дуже дивним. Федеральна влада вирішує направити в лікарню двох агентів.

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Вони вирушають просто на острів, де розташований лікувальний заклад. Ось там і починається розслідування, яке стає дедалі дивнішим.

Що гнітить Гілберта Грейпа ?

В американському містечку живе сім’я Грейпів. Мати Бонні трагічно втратила чоловіка, після чого стрімко набрала зайву вагу. Старша дочка Емі живе своїм життям. Син Арні — 18-річний хлопець з порушенням інтелектуального розвитку, якого не можна залишити без постійного нагляду.

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Молодша сестра Еллен прагне якомога швидше подорослішати. Всю сім’ю оберігає її брат Гілберт. У нього немає ніяких перспектив для кращого життя в цьому провінційному містечку, а постійна турбота про сім’ю не дає можливості та вільного часу для саморозвитку.

Хлопець працює в невеликому продуктовому магазині, який ледь зводить кінці з кінцями. Але все змінюється після того, як один з трейлерів, які проїжджали дорогою, ламається, а його мешканці змушені затриматися в містечку.

Спіймай мене, якщо зможеш

Головний герой — майстер обманів та спритності, талановитий злочинець Френк Ебігнейл. Хлопець ще не став повнолітнім, але вже має пристойний досвід роботи лікарем, адвокатом та навіть пілотом. У підробленні документів йому немає рівних, тож юнак зміг заробити собі чимало папірців.

Звичайно, такий персонаж привертає увагу охоронних структур. Френка намагається зловити досвідчений агент ФБР, якому ніяк не вдається викрити хитруна. Але хлопець випереджає його лише на крок, чим змушує агента нервувати.

Банди Нью-Йорка

Актор знявся в цьому фільмі під керівництвом легендарного віртуоза кіно Мартіна Скорсезе. Події розгортаються в 60-ті роки XIX століття. Раніше Білл Різник убив батька Амстердама Валлона.

Серед кримінальних притулків Нью-Йорка хитрий хлопець входить в довіру банди головорізів Білла Різника, щоб помститися їхньому ватажкові.

11 годин у воді: Леонардо Ді Капріо врятував чоловіка, що тонув

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо врятував мандрівника, який упав за борт на яхті в Карибському морі. Під час відпочинку знаменитості рацією надійшов екстрений сигнал від екіпажу іншого судна.