Наталія Бережна номінована на європейський Оскар

Українська акторка Наталія Бережна, яка виконала головну роль у фільмі DAU. Наташа, номінована на премію Європейської кіноакадемії як найкраща актриса 2020 року.

Відповідна інформація міститься на офіційному сайті The European film awards.

Бережна стала першою українською актрисою, яку номінували на цю премію.

Разом з Бережною на премію претендують Енні Даль Торп (картина Чартер), Андреа Брайн Говіг (Надія), Марта Ніето (Мати), Ніна Хосс (Моя молодша сестра) і Паула Бір (Ундіна).

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За переможців проголосують понад 3 800 членів кіноакадемії. Результати голосування оголосять в серії віртуальних заходів з 8 до 12 грудня.

Наталія Бережна – непрофесійна актриса, учасниця кінопроекту DAU.

Сюжет DAU розгортається у вигаданому науково-дослідному інституті в Москві в 1930-1960-і роки. Головна героїня – завідуюча інститутською їдальнею в 1952 році. Вона вступає у стосунки з іноземним вченим і потрапляє на допит до слідчого держбезпеки.

Премія Європейської кіноакадемії присуджується щорічно з 1988 року картинам лише європейського кіновиробництва. Тому премія отримала неофіційну назву “європейський Оскар”.

Джерело: The European film awards