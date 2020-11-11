Зірка Гаррі Поттера Руперт Грінт показав доньку в Instagram

Зірка фільмів про Гаррі Поттера Руперт Грінт (у стрічці зіграв Рона Візлі) створив акаунт у соціальній мережі Instagram.
Британський актор опублікував свій перший допис – фото з новонародженою донькою, яке зібрало багато коментарів та вподобань. Грінт не забув пожартувати про те, що довго не з’являвся у соціальних мережах.
– Привіт, Instagram. Запізнився лише на 10 років. Але я тут, щоб представити вам усім свою доньку Венсдей.
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Hey Instagram….only 10 years late, but here I am. Grint on the Gram! Here to introduce you all to Wednesday G. Grint. Stay safe, Rupert
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Наразі на сторінку підписалося уже 2 млн користувачів. Актор Том Фелтон, який у Гаррі Поттері зіграв Драко Малфоя, не забув пожартувати над колегою у стилі свого героя.
– Ласкаво просимо, Візлі, настав час, – такий коментар він залишив під дописом.
Руперт Грінт став батьком
На початку травня у зірки фільму Гаррі Поттер Руперта Грінта народилася донька. Її назвали Венсдей, що у перекладі з англійської означає середа.
З матір’ю дитини, акторкою Джорджиєю Грум, вони разом уже дев’ять років.