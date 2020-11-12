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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Порожній ТРЦ і рогалик: Біллі Айліш випустила кліп на трек Therefore I Am

Популярна американська співачка Біллі Айліш презентувала новий сингл під назвою Therefore I Am.

У кліпі на новий трек виконавиця прогулюється з рогаликом у руках по спустошеному торговому центрі та краде солодощі. Наприкінці ролика її помічає охоронець і Біллі Айліш тікає звідти.

До слова, режисером кліпу виступила сама Біллі Айліш.

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