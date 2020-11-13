13 листопада на СТБ вийшов четвертий випуск романтичного реаліті Холостячка, під час якого Ксенія Мішина ближче познайомила чоловіків зі своїм повсякденним життям і роботою.

Проект полишили Ілля та Назар.

Поцілунки на камеру

Під час випуску претендентам на серце красуні вдалося побувати на знімальному майданчику і поспостерігати за роботою Холостячки над пристрасним кліпом.

Ксенія цілувалася з партнером. Більшості чоловіків вдалося впоратися з собою, лише у Назара ці сцени викликали занадто бурхливі емоції.

Брехав про сина – Назар покинув проект

Також чотирьом чоловікам, Іллі, Андрію Шатирко, Ігорю і Назару, пощастило взяти участь разом з Ксенією у прес-конференції. Однак захід закінчився викриттям і дострокових вибуванням з проекту Назара.

Під час спілкування з журналістами з’ясувалося, що учасник, який так часто заявляв про свою любов і турботу про сина, відмовився від дитини і не платить аліменти.

На брехню про сина Ксенія не змогла заплющити очі.

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Єдине індивідуальне побачення

Попри те, що глядачі чекали індивідуальних побачень, цього тижня Ксенія подарувала особисту зустріч лише одному чоловікові – Андрію Рибаку. Так вона привітала учасника з днем ​​народження.

Після катання на вейкборді Ксенія і Андрій усамітнилися за вечерею. Під час розмови відкрилася причина нерішучості Андрія – він боїться отримати відмову.

– Нам, чоловікам, так складно. З дитинства отримуєш відмови. Я нині дію за натхненням і маю надію, що тобі це сподобається. Скільки страхів, що тобі це не потрібно, або що я буду гіршим за інших, – розповів Рибак.

Не дивилися Кріпосну

Під час 4 випуску реаліті з’ясувалося, що чоловіки не дивилися легендарну драму Кріпосна, де Ксенія Мішина зіграла одну з головних ролей. Вони не могли згадати ім’я героїні серіалу та думали, що акторка грала не панянку Лідію, а кріпосну.

Фінальна церемонія

Під час фінальної церемонії вибув ще один претендент – Ілля. За словами чоловіка, для нього було б складно перебувати довго без Ксенії у разі її відрядження. Ксенія заявила, що не сприймає зради.

– Я не готова вести переговори про вірність. Я взагалі не допускаю думки про зраду. У моєму житті такого не буде. Вибач, але у мене для тебе троянди немає, – прокоментувала Ксенія Мішина.

3 випуск Холостячки

Під час 3 випуску Холостячки, який вийшов на екрани 6 листопада, Ксенія Мішина вибрала фаворита і попрощалася з трьома учасниками.

Також до неї приїхав її партнер з танцювального проекту Женя Кот.

Детальніше про випуски реаліті Холостячка читайте на Фактах ICTV.