Холостячка 2020: інтерв’ю з Олексієм Тригубенком – ЕКСКЛЮЗИВ

23 жовтня на телеканалі СТБ стартувало романтичне реаліті Холостячка. Головною героїнею стала актриса театру і кіно, зірка серіалу Кріпосна Ксенія Мішина. У першому випуску вона вибрала 12 чоловіків, які справили на неї враження.

Факти ICTV поговорили з Олексієм Тригубенком, учасником проекту та успішним бізнесменом, і дізналися про те, як він боровся зі страхом камер і кого вважав своїми найголовнішими конкурентами.

Що вас спонукало піти на проект?

– Я побачив, що головною героїнею буде Ксенія. Подумав, що вона дуже красива дівчина, що було б цікаво поборотися за її серце. Щоправда, спочатку мені здавалося, що я не пройду кастинг, та й взагалі трохи знав тоді, хто така Ксенія Мішина. Але з першого нашого знайомства вона мені дуже сподобалася, можна навіть сказати, що реальність перевершила очікування.

– Заради проекту довелося чимось пожертвувати? Чи були збитки в бізнесі?

– Я і на самому проекті багато чим жертвував емоційно і психологічно: я боявся камер, мені потрібно було підходити до всього творчо, хоч я і не така людина. Але мені пощастило в житті: у мене є партнер, який перебрав на себе всю діяльність компанії. Завдяки йому я і пішов на проект, тому що знав, що можу йому довіряти.

– На одному з перших побачень ви запросили Ксенію поїздити верхи і допомогли їй подолати свій страх. Чи був план Б на випадок, якби Ксенія відмовилася?

– Не було. Ксенія – дівчина досить екстремальна, і я розумів, що страх можна буде подолати. Не все увійшло в ефір, але було багато моментів, коли вона лякалася, йшла в стайню. Насправді це був тривалий процес, але я знав, що потрібно йти до кінця і допомагати їй боротися зі страхом.

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– А у вас є якісь страхи? Як ви з ними боретеся?

– Я борюся зі страхами з вдячністю. Коли мені страшно, то я просто починаю дякувати, і страх проходить сам. Якщо було страшно на проекті, то я починав дякувати всесвіту за те, що я на нього потрапив, за те, що у мене є можливість пройти такий цікавий шлях. Моя головна зброя – це подяка.

– Як це – будувати стосунки перед камерою? Заважало це розкритися перед героїнею?

– З поміж хлопців я боявся камер найбільше. Навіть коли ми писали синхрони і нікого навколо не було, мене через них продовжувало трусити. А коли ти йдеш на побачення і розумієш, що потрібно ще й сподобатися Ксенії, зрозуміти її, хто їй підходить, що вона шукає, чи підійде вона тобі, а тут ще й купа камер – спочатку це заважало розкритися, і моментами я був занадто боязким. Коли я переглядав випуски, то мені не вірилося, що це я.

– Що допомагало заспокоюватися в такі моменти?

– Нічого не допомагало. Я не відмовляюся від страху, я його переживаю. Я продовжую спілкуватися, ходити на побачення, розкриватися. Коли проходять знімання, то ти постійно в стресовому стані, ніби дві години спускаєшся з гірки в аквапарку. Але зазвичай це триває перші півгодини, а потім розслабляєшся. Ксенія заспокоює, її голос ніби заколисує.

– Кого ви вважали своїм найголовнішим конкурентом на проекті?

– З першого тижня це були Женя Ковтуненко, Андрій Рибак і Саша Еллерт. Мені здавалося, що вони найбільше підходять Ксенії, і я бачив, що вони їй симпатичні. Вони цікаві, успішні, самодостатні, у кожного з них є свої фішки.

– На проекті чоловіки проявляли себе по-різному. Досить часто можна було почути в бік суперників фрази “Це не по-чоловічому”, “Чоловіки так не поводяться”. На вашу думку, якими якостями повинен володіти справжній чоловік?

– Чоловік повинен бути щирим насамперед. Справжній чоловік на цей момент на проекті – той, хто показав себе таким, яким він є. Зазвичай ці фрази звучать від людей, які й самі поводяться не по-чоловічому. Я ніколи не буду розповідати про свої досягнення, я краще покажу це вчинками.

– Скромність чоловіка прикрашає?

– Звісно! Але кожен унікальний по-своєму і від кожного з учасників я чогось навчився. Дехто і не повинен бути скромним. Мені іноді навіть подобається, коли чоловіки поводяться зухвало, я їм навіть заздрю.

– Зі своєю колишньою дівчиною ви жили сім років. Чому ви не хотіли освідчитися їй?

– Наші почуття вже згасали, і все йшло до того, що ми розходимося. Я довго шкодував, що не зміг з нею побудувати стосунки. Постійно здавалося, що їх можна було врятувати. Але я змінювався, а дівчина цього не приймала і залишалася на тому ж рівні. А штамп у паспорті для чого? Щоб утриматися? Зробити ілюзію стосунків? Найголовніше, що ви живете разом.

– Які три головних складових фундаменту сім’ї?

– Перше і найголовніше – це любов і підтримка одне одного. Інше неважливо: у кого яка робота, хто чим займається, побутовуха. Це все не має сенсу. І треба не забувати постійно говорити одне одному, що любиш і цінуєш – це допомагає зберегти почуття.

– Яку суперсилу ви б хотіли мати?

– Хотів би вміти зупиняти час, напевно. Щоб можна було довше насолодитися моментом.

Фото: СТБ

Юлія Бугайова