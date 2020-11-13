Популярна американська співачка Біллі Айліш презентувала новий сингл під назвою Therefore I Am.

У кліпі на новий трек виконавиця прогулюється з рогаликом у руках по спустошеному торговому центрі та краде солодощі. Наприкінці ролика її помічає охоронець і Біллі Айліш тікає звідти.