Популярний американський виконавець Lil Nas X представив новорічний кліп на пісню Holiday.
У ролику в ньому він з’являється в образі сучасного Санта-Клауса, у якого сани-суперкар, хромовані олені та автоматизоване виробництво подарунків.
Читайте: Секс, кров і смерть: The Weeknd показав кліп на пісню Too Late
Режисерами кліпу виступили Lil Nas X і Гібсон Хазард.
Lil Nas X прославився треком Old Town Road, який побив 24-річний рекорд Мераї Кері в чарті Billboard Hot 100.
Біллі Айліш – Therefore I Am
Популярна американська співачка Біллі Айліш презентувала новий сингл під назвою Therefore I Am.
У кліпі на новий трек виконавиця прогулюється з рогаликом у руках по спустошеному торговому центрі та краде солодощі. Наприкінці ролика її помічає охоронець і Біллі Айліш тікає звідти.