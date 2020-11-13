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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Сани-суперкар і хромовані олені: Lil Nas X показав новорічний кліп

Популярний американський виконавець Lil Nas X представив новорічний кліп на пісню Holiday.

У ролику в ньому він з’являється в образі сучасного Санта-Клауса, у якого сани-суперкар, хромовані олені та автоматизоване виробництво подарунків.

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Режисерами кліпу виступили Lil Nas X і Гібсон Хазард.

Lil Nas X прославився треком Old Town Road, який побив 24-річний рекорд Мераї Кері в чарті Billboard Hot 100.

Біллі Айліш – Therefore I Am

Популярна американська співачка Біллі Айліш презентувала новий сингл під назвою Therefore I Am.

У кліпі на новий трек виконавиця прогулюється з рогаликом у руках по спустошеному торговому центрі та краде солодощі. Наприкінці ролика її помічає охоронець і Біллі Айліш тікає звідти.

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