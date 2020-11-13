За століття у Голлівуді знято сотні тисяч фільмів і серіалів, частина з яких містить згадку про Україну та її жителів.

Що цікавить режисерів і якою вони бачать Україну у своїх стрічках? Топ-згадок України в кіно – у добірці Фактів ICTV.

Доктор Хаус

Доктор Хаус з однойменного серіалу одружився на українській емігрантці, щоб отримати для неї візу. Його дружина часто спілкувалася українською у серіалі.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

У 13 серії 8 сезону він також запитував, чиє зображення висить на стіні квартири. Доктор Хаус побачив чоловічий портрет та пожартував, що її бабуся “гаряченька штучка”. На що вона з ноткою докору відповідає, що це великий поет Тарас Шевченко.

Гаррі Поттер

У фільмі Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2 згадують Україну завдяки тваринам, які нібито тут водяться. Український залізопузий дракон або Український Залізопуз – дракон, який згідно з романами Джоан Роулінг живе на території України.

Вважається одним з найбільших. Він не такий швидкий, як його побратими, проте не менш небезпечний. Він може легко знести будинок, якщо вирішить сісти на нього. У нього сіра луска з срібним відливом, червоні очі, гострі кігті.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Саме він оберігав від злодіїв сейф Лестранж, де зберігалася чаша Пенелопи Гафелпаф – однієї з горокраксів Волан-де-Морта. Гаррі Поттер та його друзі пограбували банківське підземелля, і їм довелося звільнити дракона та полетіти звідти на його спині.

Читайте: Зірка серіалу Козаки Юрій Дяк: Мама казала, за мною золоті верби ростуть

Тенет

У кінострічці режисера Крістофера Нолана так само згадують українських оперуповноважених. Головні ролі зіграли Джон Девід Вашингтон, Роберт Паттінсон, Кеннет Брана та Клеменс Поузі.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

За сюжетом події на початку фільму відбуваються в Україні, однак їх знімали в Естонії. У деяких кадрах глядачеві показують поліцейських та їхню техніку. Зокрема машини українського підрозділу швидкого реагування КОРД. Також згадують нібито українську Національну оперу.

Сімпсони

Не оминають згадками Україну і творці популярних телешоу. Наприклад, в мультсеріалі Сімпсони було декілька згадок про українських політиків. У першій серії 23 сезону багато екранного часу приділено українській мафії.

Однак у творців виникли складнощі з текстом. Двічі невдало написана назва України англійською (Ukrane та Ukreign) говорить про те, що титрувальник отримує свою зарплату за гарні оченята.

За сценарієм в компанію Гомера Сімпсона на роботу влаштовується новий охоронець на ім’я Вейн. Гомер намагається з ним подружитися та запрошує того в Таверну Мо, де новий колега рятує Гомера від кримінального авторитета на прізвисько Змій. Через це Вейна транслюють на всіх місцевих телеканалах.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Далі сюжет оповідає про кримінального авторитета Віктора, який бачить в новинах Вейна та вирушає до Америки. З’ясовується, що Вейн раніше в Києві вбив дружину Віктора.

Мафіозі викрадає Гомера, і відправляє новину в ЗМІ. Вейн хоче допомогти Гомеру, і дорогою проходить район діаспори – Спрінгфільдську Малу Україну та медичний заклад Insane in the Ukraine (Божевільні в Україні).

Під час конфлікту між персонажами також можна почути цікаву репліку: ти міцний горішок, просто як донецький пацан.

Читайте: Не Титаніком єдиним: 5 найкращих фільмів із Леонардо Ді Капріо

Праведник

Бойовик оповідає про відставного морського піхотинця Роберта Маккола, який вирішив вшанувати пам’ять своєї дружини та залишити бойове минуле. Проте це йому погано вдається, а нові пригоди немов полюють на нього.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Він зустрічає юну українку Тері, яку змусили займатися проституцією місцеві кримінальні авторитети. Роль Тері зіграла Хлоя Грейс Морец, яка чудово вписалася в образ красивої українки.

Шпигунка

Пісня Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai після Євробачення в 2007 році несподівано стала музичним супроводом до бойовика. Головні ролі в комедійному фільмі зіграли американські кінозірки Джейсон Стейтем, Джуд Лоу та Мелісса Маккарті.

Сама Вєрка Сердючка також знялася у фільмі. За сюжетом вона співає на сцені в Парижі під вигуки своїх фанатів. Водночас головні герої влаштовують стрілянину. Один з них намагається вихопити у Сердючки мікрофон, щоб попередити напарника про небезпеку.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Пісня у фільмі звучить в Парижі двічі: в аеропорту та на концерті. Крім цього, офіційним саундтреком фільму стала пісня Сердючки Spy Party. Отже, в американській комедії можна почути дві українські пісні.

Збройовий барон

Головний персонаж фільму – кримінальний авторитет, який торгує зброєю. Чоловік родом з Одеси. У незаконному бізнесі йому допомагає український генерал.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Торговець не забуває про свою батьківщину, на чому неодноразово акцентують увагу творці кінострічки. Зіграв головну роль американський актор Ніколас Кейдж.

Читайте: Кіно буде! Що подивитися в листопаді 2020

2012

У фільмі про катастрофу важлива роль відведена одному з кращих вітчизняних літаків – АН-225 Мрія. Навіть істотно зменшений для знімання варіант повітряного судна за сюжетом захоплює героїв своїми розмірами.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Одна неточність: його назвали російською розробкою та прикрасили прапором Азербайджану, проте не впізнати дітище Київського механічного заводу неможливо.

Війна світів

Творіння великого Спілберга починається землетрусом в Україні, тим самим розвіюючи найнесподіваніший міф. Ось місце, де “часто” можна побачити землетрус.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Завзяті фанати режисера, які знають його любов до катастроф, відразу розуміють – у фільмі буде біда. Хоча не дарма часто говорять, що перше враження оманливе.

Світло навколо

Меланхолійний та добрий фільм про молодого хлопця з Америки. Він намагається знайти в українському селищі жінку, яка врятувала його дідуся за часів Другої світової війни. Головного героя зіграв Елайджа Вуд, той самий Фродо Беггінс з трилогії Володар перснів.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Персонаж фільму не знає української мови. Йому на допомогу приходить чарівний одесит, якого зіграв Євген Гудзь – фронтмен улюбленої групи Мадонни Gogol Bordello родом з України.

Крім того, Україну згадують в серіалах Друзі (виявляється, Росс любить дивитися українські фільми), Секс у великому місті та інших. Нашу батьківщину в закордонному кіно часто показують з неточностями.

Деяким сценаристам варто перевіряти інформацію, яку вони несуть на широкий загал. Однак є згадки, які приємно радують українців. Ми ставимося до цього з гумором та запасаємося попкорном: ану, що там ще зняли про Україну?

Безкоштовний доступ до деяких фільмів Netflix в Україні

Netflix відкрив доступ до деяких серіалів та фільмів на території України без оформлення платної підписки. Перегляд доступний лише у мобільних браузерах на Android, а також на Windows або Mac.

Фото: Dreamtime