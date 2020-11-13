На обкладинку американського Vogue помістили чоловіка вперше за 127-річну історію журналу.

Позував для обкладинки 26-річний британський співак Гаррі Стайлз, який отримав свою першу славу у складі гурту One Direction.

Гаррі Стайлз знявся у жіночій сукні від Gucci, поверх якої одягнув чорний блейзер.

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В інтерв’ю виданню він зізнався, що йому подобається переодягатися у жіночі речі. Співак зазначив, що у нього немає забобонів щодо гендеру у стилі.

Також Гаррі Стійла посів друге місце у списку найбагатших молодих знаменитостей Британії.

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