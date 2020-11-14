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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Валентина Летяк |

Помер актор Армен Джигарханян

Армен Джигарханян помер у віці 85 років вранці 14 листопада.

Смерть знаменитого актора театру і кіно підтвердив у соцмережі його друг Артур Согомонян.

– Сьогодні вранці перестало битися серце великої людини, геніального актора, режисера і вчителя – Армена Борисовича Джигарханяна. Складно підібрати слова, таких людей більше немає! – написав він на своїй сторінці.

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Сегодня утром перестало биться сердце великого человека, гениального актёра, режисёра и учителя – Армена Борисовича…

Опубликовано Артуром Согомоняном Пятница, 13 ноября 2020 г.

Він сказав, що причина смерті – вік та хвороби артиста.

Що відомо про Армена Джигарханяна

Собака на сіні, Здрастуйте, я ваша тітка, Місце зустрічі змінити неможна, Тегеран-43, Місто Зеро – це найвідоміші фільми, в яких зіграв Народний артист СРСР Армен Джигарханян.

З 1996 року він є президентом і художнім керівником Московського драматичного театру.

У квітні 2018 року у Джигарханяна стався інфаркт, але він зміг відновитися і повернувся до репетицій у театрі.

Після цього він ще кілька разів потрапляв до лікарні.

Джерело: Интерфакс

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