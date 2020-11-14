Армен Джигарханян помер у Москві 14 листопада на 86-році життя. Що відомо про його життя, ролях у кіно та театральну діяльність, читайте в біографії.

Армен Джигарханян – коротка біографія

Майбутня легенда кіно, Народний артист СРСР, актор і режисер Армен Джигарханян народився 3 жовтня 1935 року в Єревані.

Ще у школі він захопився театром і кіно, а після її закінчення поїхав у Москву і намагався вступити до ГІТІСу, але невдало.

Джигарханян повернувся до Єревану і в 17 років влаштувався на кіностудію Арменфільм помічником оператора, через два роки він вступив до Єреванського художньо-театралього інституту.

Його дебютом в кіно стала епізодична роль у фільмі Обвал (1959), а в 1966 році відбулася прем’єра картини Здрастуй, це я !, яка принесла Джигарханяну популярність.

Але справжня слава чекала його після ролі у фільмах Здрастуйте, я ваша тітка !, Собака на сіні, Місце зустрічі змінити неможна та Невловимих месників.

Потім була робота у Чорній кішці, Тегеран-43, Казки старого чарівника, На Дерибасівській гарна погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі та Ширлі-мирлі.

Він часто знімавсяув музичних стрічках і самостійно виконував пісні, які згодом ставали популярними.

Загалом актор знявся приблизно у 300 картинах.

Він також відомий як театральний режисер. У 1996 році Джигарханян заснував Московський драматичний театр, де обіймав посаду художнього керівника.

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В останні два роки Джигарханян тяжко хворів. У січні 2018-го госпіталізували прямо з його театру. У Джигарханяна були проблеми з серцем – діагностували гіпертонічний криз, була підозра на невралгію і вірусну інфекцію.

А 26 квітня 2018 року в нього стався інфаркт, він впав у кому, але з часом вийшов з неї.

Смерть Джигарханяна

Армен Джигарханян помер у Москві вранці 14 листопада. Йому було 85 років.

Останні кілька років у актора були серйозні проблеми з серцем.

Фото: Театр Джигарханяна