14 листопада у Петербурзі російського телеведучого Дмитра Хрустальова госпіталізували у тяжкому стані.
Цю інформацію підтвердив його колега Іван Ургант.
Шоумен раптом почав почуватися зле, після чого люди, які перебували поруч, викликали швидку.
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Нині він перебуває у реанімації, підключений до апарату ШВЛ. Лікарі встановлюють причину, яка спровокувала різке погіршення стану здоров’я Хрустальова.
Помер Армен Джигарханян
14 листопада також стало відомо про сметь відомого актора Армена Джигарханяна.
Він помер у віці 85 років.
Подробиці смерті Армена Джигарханяна, а також про його внесок у розвиток сфер театру та кіно, головні роботи читайте на Фактах ICTV.
Джерело: ТАСС
Фото: Дмитро Хрустальов