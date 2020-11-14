14 листопада у Петербурзі російського телеведучого Дмитра Хрустальова госпіталізували у тяжкому стані.

Цю інформацію підтвердив його колега Іван Ургант.

Шоумен раптом почав почуватися зле, після чого люди, які перебували поруч, викликали швидку.

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Нині він перебуває у реанімації, підключений до апарату ШВЛ. Лікарі встановлюють причину, яка спровокувала різке погіршення стану здоров’я Хрустальова.

Помер Армен Джигарханян

14 листопада також стало відомо про сметь відомого актора Армена Джигарханяна.

Він помер у віці 85 років.

Подробиці смерті Армена Джигарханяна, а також про його внесок у розвиток сфер театру та кіно, головні роботи читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ТАСС

Фото: Дмитро Хрустальов