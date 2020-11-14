PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / ТБ
Людмила Грубнік |

Телеведучий Хрустальов потрапив до лікарні

14 листопада у Петербурзі російського телеведучого Дмитра Хрустальова госпіталізували у тяжкому стані.

Цю інформацію підтвердив його колега Іван Ургант.

Шоумен раптом почав почуватися зле, після чого люди, які перебували поруч, викликали швидку.

Читайте: Петросяна госпіталізували з підозрою на коронавірус – ЗМІ

Нині він перебуває у реанімації, підключений до апарату ШВЛ. Лікарі встановлюють причину, яка спровокувала різке погіршення стану здоров’я Хрустальова.

Помер Армен Джигарханян

14 листопада також стало відомо про сметь відомого актора Армена Джигарханяна.

Він помер у віці 85 років.

Подробиці смерті Армена Джигарханяна, а також про його внесок у розвиток сфер театру та кіно, головні роботи читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ТАСС

Фото: Дмитро Хрустальов

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка