Помер Армен Джигарханян – народний артист СРСР, актор театру і кіно.

За життя Армен Джигарханян був одним з найпопулярніших акторів, у його доробку понад 300 ролей у кіно та десятки у театрі.

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– Набагато менше на землі вірменів, ніж фільмів, де зіграв Джигарханян, – говорив актор та режисер Валентин Гафт.

Здоровеньки, я ваша тітка!

Іронічна історія про злочинця, який вирішив заховатися в будинку у заможних людей. У рамках конспірації він переодягається у жінку та заявив, що він заможна тітка з Бразилії, яка приїхала вигідно одружити двох юнаків. Однак не все так просто. Адже поки харизматична тітонька намагається зачарувати дядечка двох обраниць і не потрапити в поле зору правоохоронців, в неї закохується дядько женихів.

Джигарханян у цій стрічці зіграв гротескного суддю.

Собака на сіні

Багата та авторитетна Мадам Діана намагається знайти собі гідного нареченого, проте незабаром залицяльники закінчаться, а заміж їй так і не вдаться вийти. Вона закохується у простолюдина – секретаря, який, має високі почуття до служники. Як розв’яжеться цей любовний трикутник?

Биндюжники і король

Фільм-мюзикл за мотивами творів Ісаака Бабеля Захід і Одеські розповіді. По суті у фільмі не розповідається певна історія, там йдеться загалом про Одесу. Герої стрічки – бандити, які декламують безліч жартів під музику та з танцями.

Місце зустрічі змінити не можна

Легендарний п’ятисерійний фільм режисера Станіслава Говорухіна, в якому розповідається про розслідування злочинів московської банди Чорна кішка, яка існувала насправді, проте події та герої, відображені у фільмі в вигадані.

Жив-був пес

Жив-був пес – мультиплікаційний фільм режисера Едуарда Назарова, створений за мотивами української народної казки Сірко.

Саме Армен Джигарханян озвучив Вовка.

Смерть Джигарханяна

Армен Джигарханян помер у Москві вранці 14 листопада. Йому було 85 років.

Останні кілька років у актора були серйозні проблеми з серцем.