Про зйомки Козаків, падіння з конем і битву шаблях – інтерв’ю з Андрієм Ісаєнком

17 листопада на ICTV відбудеться прем’єра пригодницького серіалу Козаки. Абсолютно брехлива історія, який вже встигли охрестити українськими Піратами Карибського моря.

Факти ICTV поспілкувалися з одним із головних акторів серіалу, Андрієм Ісаєнком, та дізналися про те, як проходили знімання та чому він заради них навчився.

– Хто ваш новий герой?

– Мого героя звати Назар, він січовий козак. Це людина, яка вірить в те, що все повинно бути чесно: якщо кохання, то до нестями, якщо дружба, то без зради, якщо бійка, то до останнього. Можна сказати, що він – людина крайнощів, але він вірить у честь та ніколи не зрадить сім’ю та козацтво.

– У нього є протистояння з головним героєм?

– Він позитивний персонаж, тому він протистоїть головному героєві, який усілякими способами намагається досягти своєї мети.

– Як ви готувалися до своєї ролі?

– Намагався знайти у собі ті риси, які є у Назара. Від серії до серії у нього була динаміка розвитку: він дорслішає, щось починає його розчаровувати, в дещо він перестає вірити, але він ніколи не губить свою честь.

– Читали якусь літературу про козаків?

– Так, багато читав про характерників, про їхнє життя, побут. Я сам із Запоріжжя, і нас з дитинства возили на Хортицю, тому тема є мені близькою.

– З якими труднощами ви зіштовхнулися під час зйомок? У вас були сцени з верховою їздою, метанням ножів та навіть боєм на шаблях. Можливо, щось виходило найкраще?

– Важко було фізично, але я гарно навчився їздити верхи. Був навіть момент, коли я впав разом з конем. Було тренування, коли ми виїхали у поле, мені треба було дістати шаблею до свого опонента, а потім ми помінялися кіньми, я сів не у свої стремена, і мені було дуже незручно, але це допомогло на практиці.

Також треба було бити батогом та вибивати із рук шаблю. Володінню шаблею нас вчили наші каскадери, до яких ми ходили на заняття. Але, попри складнощі, на майданчику була кайфова атмосфера та хотілося завжди працювати. Зараз я продовжую їздити верхи та привчаю свою дитину до цього.

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– У чому особливість нового серіалу?

– Він дійсно класний: у ньому є хороший гумор, він насичений екшеном і я впевнений, що сюжет не залишить нікого байдужим.

– Три причини, чому потрібно подивитися серіал?

– Ви гарно проведете час, ви подивитеся захопливу історію та побачите класних українських акторів.

Андрій Ісаєнко – український актор театру та кіно. Знімався у фільмах Захар Беркут, Казка про гроші, Нічний швидкий та інших. Грав у фільмі Кіборги, який побив рекорд кінопрокату незалежної України.

Юлія Бугайова