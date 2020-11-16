Популярна співачка Maruv представила кліп на трек Maria.
Ролик не рясніє різноманітністю, бо знімання проходили тільки на одній локації, також не було і зміни образів.
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У кліпі Maruv та її балет постають в образах сексуальних мафіозі зі зброєю.
Біллі Айліш – Therefore I Am
Популярна американська співачка Біллі Айліш презентувала новий сингл під назвою Therefore I Am.
У кліпі на новий трек виконавиця прогулюється з рогаликом у руках по спустошеному торговому центрі та краде солодощі. Наприкінці ролика її помічає охоронець і Біллі Айліш тікає звідти.