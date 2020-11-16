Популярна співачка Maruv представила кліп на трек Maria.

Ролик не рясніє різноманітністю, бо знімання проходили тільки на одній локації, також не було і зміни образів.

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У кліпі Maruv та її балет постають в образах сексуальних мафіозі зі зброєю.

Біллі Айліш – Therefore I Am