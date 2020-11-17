Коронавірус в Україні: хто із зірок заразився Covid-19

У 2020 році Україна зіткнулася з пандемією Covid-19. Вірус уразив велику кількість українців та не оминув зірок шоу-бізнесу. Знаменитості розповіли, які симптоми мали та як перехворіли на коронавірус — у матеріалі Фактів ICTV.

Сергій Бабкін

На день Незалежності України актори Сергій та Сніжана Бабкіни відчули перші симптоми хвороби. Згодом тест виявився позитивним в обох. Вони перехворіли на коронавірус на початку вересня. У пари була висока температура, біль у грудях, сухий кашель, відсутність нюху. Після одужання вони закликали всіх українців дотримуватися карантинних заходів, адже хвороба не відступила.

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Камалія

11 вересня співачка захворіла на коронавірус, попри те, що вона не вірила у справжність хвороби. Заразилися також члени родини, які разом з Камалією пішли на самоізоляцію. Зірка розповідала про перебіг Covid-19 на своїх сторінках у соцмережах.

У співачки були висока температура, кашель, також її турбували постійні сильні болі в тілі. ЇЇ дочки легше перенесли хворобу — з симптомів був лише невеликий кашель.

Водночас у чоловіка співачки та її мами був важкий перебіг зараження. У Мохаммада була висока температура та слабкість, а у матері співачки виявили запалення легенів.

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Анатолій Анатоліч

Відомий телеведучий перед зніманням програми Ранок з Україною відчув перші симптоми — температуру 37,4. У студії каналу суворий температурний скринінг, тому чоловік залишився вдома, аби не наражати колег на небезпеку. Як повідомляв сам ведучий — у нього легкий перебіг хвороби. Анатолій Анатолійович досі знаходиться на самоізоляції та лікується від вірусу.

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Влад Яма

Влад Яма поділився про свій перебіг хвороби в одному інтерв’ю. Суддя проекту Танці з зірками досі не впевнений, що це був саме коронавірус, оскільки так і не зробив тест. Перші симптоми відчув перебуваючи у США — він страждав два тижні від сильних нападів сухого кашлю. Також у танцівника була висока температура та жар.

Володимир Остапчук

Український телеведучий Володимир Остапчук зі своєю дружиною Христиною Гірник мали симптоми Covid-19. Проте позитивний тест виявився лише в Остапчука. Молодята розповіли, що у них пропав нюх та боліло горло, у Володимира також виявили пневмонію. Вони переносили своє весілля через хворобу.

Алла Костромічова

Відома модель захворіла на коронавірус після знімання нового сезону проекту Топ-модель по-українськи. Вона перехворіла майже безсимптомно — навіть не було високої температури, проте нюх та смак все ж зникли.

Соня Плакидюк

Відома фотограф Соня Плакидюк також отримала позитивний тест на Covid-19. Хвороба мала легкий перебіг, у неї лише пропав смак та запахи. Вона поділилася, що на самоізоляції намагалася згадати, як пахне яблуко.

Сергій Микитюк

Хвороба не оминула також відомого модельного скаута Сергія Микитюка. Він захворів на коронавірус разом з Сонею Плакидюк та Аллою Костромічовою після знімання нового сезону проекту Топ-модель по-українськи. Він хворів найважче серед експертів програми — з симптомів з’явилися висока температура та слабкість.

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