Коронавірус в Україні: хто із зірок заразився Covid-19

У 2020 році Україна зіткнулася з пандемією Covid-19. Вірус уразив велику кількість українців та не оминув зірок шоу-бізнесу. Знаменитості розповіли, які симптоми мали та як перехворіли на коронавірус — у матеріалі Фактів ICTV.
Сергій Бабкін
На день Незалежності України актори Сергій та Сніжана Бабкіни відчули перші симптоми хвороби. Згодом тест виявився позитивним в обох. Вони перехворіли на коронавірус на початку вересня. У пари була висока температура, біль у грудях, сухий кашель, відсутність нюху. Після одужання вони закликали всіх українців дотримуватися карантинних заходів, адже хвороба не відступила.
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Камалія
11 вересня співачка захворіла на коронавірус, попри те, що вона не вірила у справжність хвороби. Заразилися також члени родини, які разом з Камалією пішли на самоізоляцію. Зірка розповідала про перебіг Covid-19 на своїх сторінках у соцмережах.
У співачки були висока температура, кашель, також її турбували постійні сильні болі в тілі. ЇЇ дочки легше перенесли хворобу — з симптомів був лише невеликий кашель.
Водночас у чоловіка співачки та її мами був важкий перебіг зараження. У Мохаммада була висока температура та слабкість, а у матері співачки виявили запалення легенів.
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Анатолій Анатоліч
Відомий телеведучий перед зніманням програми Ранок з Україною відчув перші симптоми — температуру 37,4. У студії каналу суворий температурний скринінг, тому чоловік залишився вдома, аби не наражати колег на небезпеку. Як повідомляв сам ведучий — у нього легкий перебіг хвороби. Анатолій Анатолійович досі знаходиться на самоізоляції та лікується від вірусу.
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Влад Яма
Влад Яма поділився про свій перебіг хвороби в одному інтерв’ю. Суддя проекту Танці з зірками досі не впевнений, що це був саме коронавірус, оскільки так і не зробив тест. Перші симптоми відчув перебуваючи у США — він страждав два тижні від сильних нападів сухого кашлю. Також у танцівника була висока температура та жар.
Володимир Остапчук
Український телеведучий Володимир Остапчук зі своєю дружиною Христиною Гірник мали симптоми Covid-19. Проте позитивний тест виявився лише в Остапчука. Молодята розповіли, що у них пропав нюх та боліло горло, у Володимира також виявили пневмонію. Вони переносили своє весілля через хворобу.
Алла Костромічова
Відома модель захворіла на коронавірус після знімання нового сезону проекту Топ-модель по-українськи. Вона перехворіла майже безсимптомно — навіть не було високої температури, проте нюх та смак все ж зникли.
Соня Плакидюк
Відома фотограф Соня Плакидюк також отримала позитивний тест на Covid-19. Хвороба мала легкий перебіг, у неї лише пропав смак та запахи. Вона поділилася, що на самоізоляції намагалася згадати, як пахне яблуко.Читайте: Влад Яма здивував відвертістю про секс з партнеркою Серце не витримало: блогер Стужук помер від коронавірусу Голлівудський актор Марк Блум помер від коронавірусу
Сергій Микитюк
Хвороба не оминула також відомого модельного скаута Сергія Микитюка. Він захворів на коронавірус разом з Сонею Плакидюк та Аллою Костромічовою після знімання нового сезону проекту Топ-модель по-українськи. Він хворів найважче серед експертів програми — з симптомів з’явилися висока температура та слабкість.
Андрій Хливнюк захворів на коронавірус
У фронтмена гурту Бумбокс Андрія Хливнюка 9 жовтня підтвердився позитивний результат тесту на коронавірус. Співак розповів, що хвороба нагадує сильну застуду. 40-річний артист закликав шанувальників берегти себе.
Фото: Сергій Бабкін, Камалія, Анатолій Анатоліч, Влад Яма, Володимир Остапчук, Алла Костромічова, Соня Плакидюк, Сергій Микитюк
Юля Захарченко