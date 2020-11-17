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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Юлія Захарченко |

Хвороба не відійшла: знаменитості, які перехворіли на коронавірус

У 2020 році Україна зіткнулася з пандемією Covid-19. Вірус уразив велику кількість українців та не оминув зірок шоу-бізнесу. Знаменитості розповіли, які симптоми мали та як перехворіли на коронавірус — у матеріалі Фактів ICTV.

Сергій Бабкін

На день Незалежності України актори Сергій та Сніжана Бабкіни відчули перші симптоми хвороби. Згодом тест виявився позитивним в обох. Вони перехворіли на коронавірус на початку вересня. У пари була висока температура, біль у грудях, сухий кашель, відсутність нюху. Після одужання вони закликали всіх українців дотримуватися карантинних заходів, адже хвороба не відступила.

Коронавірус в Україні: хто із зірок заразився Covid-19

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Камалія

11 вересня співачка захворіла на коронавірус, попри те, що вона не вірила у справжність хвороби. Заразилися також члени родини, які разом з Камалією пішли на самоізоляцію. Зірка розповідала про перебіг Covid-19 на своїх сторінках у соцмережах.

Коронавірус в Україні: хто із зірок заразився Covid-19

У співачки були висока температура, кашель, також її турбували постійні сильні болі в тілі. ЇЇ дочки легше перенесли хворобу — з симптомів був лише невеликий кашель.

Водночас у чоловіка співачки та її мами був важкий перебіг зараження. У Мохаммада була висока температура та слабкість, а у матері співачки виявили запалення легенів.

Читайте: Співачка Камалія вилікувалася від коронавірусу

Анатолій Анатоліч

Відомий телеведучий перед зніманням програми Ранок з Україною відчув перші симптоми — температуру 37,4. У студії каналу суворий температурний скринінг, тому чоловік залишився вдома, аби не наражати колег на небезпеку. Як повідомляв сам ведучий — у нього легкий перебіг хвороби. Анатолій Анатолійович досі знаходиться на самоізоляції та лікується від вірусу.

 

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Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

Влад Яма

Влад Яма поділився про свій перебіг хвороби в одному інтерв’ю. Суддя проекту Танці з зірками досі не впевнений, що це був саме коронавірус, оскільки так і не зробив тест. Перші симптоми відчув перебуваючи у США — він страждав два тижні від сильних нападів сухого кашлю. Також у танцівника була висока температура та жар.

Коронавірус в Україні: хто із зірок заразився Covid-19

Володимир Остапчук

Український телеведучий Володимир Остапчук зі своєю дружиною Христиною Гірник мали симптоми Covid-19. Проте позитивний тест виявився лише в Остапчука. Молодята розповіли, що у них пропав нюх та боліло горло, у Володимира також виявили пневмонію. Вони переносили своє весілля через хворобу.

Коронавірус в Україні: хто із зірок заразився Covid-19

Алла Костромічова

Відома модель захворіла на коронавірус після знімання нового сезону проекту Топ-модель по-українськи. Вона перехворіла майже безсимптомно — навіть не було високої температури, проте нюх та смак все ж зникли.

алла костромичева

Соня Плакидюк

Відома фотограф Соня Плакидюк також отримала позитивний тест на Covid-19. Хвороба мала легкий перебіг, у неї лише пропав смак та запахи. Вона поділилася, що на самоізоляції намагалася згадати, як пахне яблуко.

Коронавірус в Україні: хто із зірок заразився Covid-19

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Сергій Микитюк

Хвороба не оминула також відомого модельного скаута Сергія Микитюка. Він захворів на коронавірус разом з Сонею Плакидюк та Аллою Костромічовою після знімання нового сезону проекту Топ-модель по-українськи. Він хворів найважче серед експертів програми — з симптомів з’явилися висока температура та слабкість.

Коронавірус в Україні: хто із зірок заразився Covid-19

Андрій Хливнюк захворів на коронавірус

У фронтмена гурту Бумбокс Андрія Хливнюка 9 жовтня підтвердився позитивний результат тесту на коронавірус. Співак розповів, що хвороба нагадує сильну застуду. 40-річний артист закликав шанувальників берегти себе.

Фото: Сергій Бабкін, Камалія, Анатолій Анатоліч, Влад Яма, Володимир Остапчук, Алла Костромічова, Соня Плакидюк, Сергій Микитюк

Юля Захарченко

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