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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Вікторія Гірко |

Названо 100 найпопулярніших пісень, які найчастіше шукали у Shazam

Сервіс Shazam назвав список хітів, які користувачі шукали найчастіше за всю історію його існування. На першому місці опинилася композиція Dance Monkey австралійської виконавиці Tones and I, яку шукали 33,6 млн разів.

На другому місці опинився спільний хіт Lilly Wood &The Prick 2014 року під назвою Prayer In C.

До трійки лідерів також потрапив британський виконавець Passenger з хітом 2013 року Let Her Go.

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Також у списку можна побачити Еда Ширана, Hozier з хітом Тake Мe Тo Сhurch, ді-джея Avicii. Загалом до списку хітів від Shazam потрапили 100 пісень.

Напередодні Spotify назвав 10 найпопулярніших хітів літа 2020. Рейтинг склали, базуючись на тому, як слухали композиції у період з 1 червня до 15 серпня.

У ньому хіт виконавиці Tones and I Dance Monkey опинився на 10 місці.

Фото: Dreamstime

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