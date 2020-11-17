У віці 84 років помер театральний актор і режисер, народний артист України Роман Віктюк. Факти ICTV розповідають про його життєвий шлях.

Біографія Романа Віктюка

Роман Віктюк народився у 1936 році у Львові в родині вчителів. Перші вистави він ставив ще у школі і в театральній студії Львівського палацу піонерів. Після закінчення школи Віктюк поїхав у Москву і вступив в Російський державний інститут театрального мистецтва на акторський факультет.

Після закінчення інституту у 1956 році він повернуся у Львів. Роман Віктюк захопився режисурою і почав ставити вистави самостійно – спочатку в Театрі юного глядача, а потім на сценах Києва.

Згодом режисер почав працювати у Київському театрі юного глядача, Російському драматичному театрі Литовської РСР, викладати в студії при Київському театрі імені І. Франка та в Державному училищі циркового та естрадного мистецтва.

З 1970 до 1974 року Роман Віктюк був провідним режисером Російського драматичного театру в Литві, а з 1975 – ставив вистави у московських театрах. Тоді ж режисер працював над створеням вистав для театрів Швеції, Фінляндії, США, Італії, Греції, Ізраїлю, Югославії.

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У 1991 році Роман Віктюк відкрив власний театр і став його художнім керівником.

Тоді ж він потрапив у список 50 людей, які найбільше вплинули на другу половину ХХ століття, став лауреатом премії Київська пектораль в категорії Краща вистава драматичного театру (вистава Дама без камелій), номінантом в категорії Краща режисерська робота (вистава Дама без камелій) і отримав нагороду Тріумф від Спілки театральних діячів України.

У 1997 році Віктюк став першим і наразі єдиним режисером-іноземцем, який отримав міжнародну премію Інституту італійської драми за краще втілення сучасної драматургії. У 2003 році Роману Віктюку присвоїли звання Заслуженого діяча мистецтв Росії, у 2006 – Народного артиста України, а у 2009 – Народного артиста Росії.

У 2011 році режисер отримав медаль Алтайського краю За заслуги перед суспільством за внесок в розвиток культури та мистецтва регіону.

За своє життя Роман Віктюк поставив близько 200 вистав. Серед найвідоміших – Служниці, Федра, Мадам Баттерфляй, Лоліта, Дама без камелій.

Про смерть Романа Віктюка стало відомо ввечері 17 листопада. Відомо, що режисер помер від ускладнень, які спричинив коронавірус.

Фото: Театр Романа Віктюка