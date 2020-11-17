Відчуваєш, як зароджується нове життя: зіркові мами про вагітність під час карантину

Хоч 2020 виявився нелегким, в деякі родини він приніс справжнє щастя – дітей. Рік став дійсно плідним: в шоу-бізнесі зараз панує справжній бебі-бум. Факти ICTV розповідають, хто з українських зірок став батьками, і як відомим мамам вдається зберігати бадьорість і красу після пологів.

19 червня українська співачка Джамала народила свого другого сина. Хлопчика назвали Селім-Гірай Сеіт-Бекір Оглі Сулейманов.

– Селім-Гірай – ім’я з історичним корінням. Це одна з найголовніших фігур в історії Кримського ханства, видатний правитель, улюблений і в народі, і серед знаті. Ім’я Селім подобалося чоловікові, Гірай – мені. Вирішили поєднати і назвати на честь великого хана, – ділиться співачка.

Старшого сина звуть Емір-Рахман. Джамала розповідає, що з цим ім’ям була пов’язана містична історія – воно їй наснилося. В перекладі українською Емір значить правитель, а Рахман – милостивий.

Під час своєї першої вагітності в декрет співачка не пішла: замість цього продовжувала вести активний спосіб життя і брала участь у зніманнях шоу Голос.

З дітьми, а особливо з грудним малюком, допоможе тільки наявність додаткових рук. Мамі потрібна допомога. Будь це чоловік, бабусі, дідусі, няні, подруга, та хоч далекі родичі, – розповідає Джамала.

Співачка активно працює та наголошує на тому, що з таким режимом необхідно мати хоча б кілька годин на сон після ночі годування або можливість сходити на масаж.

– Якщо ви годуєте грудьми і при цьому, наприклад, робите музику, берете участь у соціальних проектах, виступаєте, то без молокоотсоса і додаткових рук вам не обійтися!

Парі дозволили провести партнерські пологи, але попросили чоловіка зробити тест на коронавірус і бути в масці. Найскладнішим випробуванням карантину стали для співачки обмеження подорожей і пересувань.

– Мені бракувало фізичного навантаження і свіжого повітря. З психологічної точки зору було важко, коли в один прекрасний момент ти відчувала себе замкненою у чотирьох стінах, – розповідає Джамала.

Первістка в 2020 році народила Наталя Жижченко, солістка електро-фолк-гурту Onuka. Про подію стало відомо завдяки соціальним мережам: фотографіями поділилася сама співачка і її чоловік – фронтмен гурту The Maneken і успішний саундпродюсер Євген Філатов. Сина назвали Олександр. Пізніше Жижченко презентувала кліп на пісню Сеанс, яку вона присвятила дитині.



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Світлана Тарабарова стала мамою вдруге. 23 вересня співачка народила доньку. Дівчинку назвали Марія:

– ім’я придумали під час поїздки до Барселони. Це була перша подорож удвох після народження сина, тоді ж ми дізналися, що чекаємо другу дитину, і в той же день, опинившись в соборі Саграда Фамілія біля однієї зі статуй Діви Марії, переглянулися з чоловіком і все зрозуміли, – розповідає Тарабарова.

Співачка одружена з режисером Олексієм Бондарем, у пари є старший син Іван. Коли вона була вагітною вперше, то продовжувала гастролювати.

– Я дуже відповідально підходила до процесу, дотримуючись усіх рекомендацій лікарів щодо навантажень. Але спілкування зі своїми слухачами – це моє життя, те, без чого я фізично не можу жити, – коментує Тарабарова.

Пологи в умовах карантину вимагають особливих запобіжних заходів, тому галасливу виписку зіркова пара вирішила не влаштовувати, а вдома на них вже чекав син.

– Цей зворушливий момент я ніколи не забуду: він біг алеєю назустріч нам, обнійняв мене, і так зворушливо схилився над візочком і виголосив сестричка, що я розплакалася..