У Москві у віці 84 років помер український театральний режисер, народний артист Роман Віктюк. Попри те, що він жив в Росії, родом актор зі Львова.

Навіть після переїзду у Романа Віктюка залишалося багато проектів в Україні, а сам він наголошував, що є українцем. В одному зі своїх інтерв’ю ВВС він позитивно оцінював Помаранчеву революцію 2004 року і називав її духовним спалахом.

– Коли я раніше був у Нью-Йорку і говорив – я український режисер, це не справляло враження. Російський режисер і все тут. Після Помаранчевої революції я вийшов до американців і з гордістю сказав – я український режисер, зал встав, – пригадував Віктюк.

Читайте: Понад 200 вистав і звання народного: біографія Романа Віктюка

Коли ж почалася російська агресія проти України, то в інтерв’ю одному з українських видань, Віктюк навіть звертався до жителів Донбасу і просив їх вимкнути телевізори і розібратися, що відбувається.

– Хочу мешканцям Донбасу сказати одне: ви живете поза Богом, ви його не чуєте. На секунду вимкніть всі телеканали, заплющіть очі та побудьте у тиші. Без зла, без насильства, без вбивств. В цій тиші, можливо, у вашій душі щось відбудеться. Має відбутись, якщо ви українці. Але якщо ви не громадяни України, навіть ця тиша вам не допоможе, тоді дайте Україні спокій.

17 листопада стало відомо, що Роман Віктюк помер. 27 жовтня його госпіталізували з коронавірусом. У лікарні стан режисера погіршився, він перебував у реанімації.

Фото: Театр Романа Віктюка