За версією американського журналу People найсексуальнішим чоловіком став 33-річний американський актор Майкл Б. Джордан, якого глядачі знають за ролями у фільмах Чорна пантера та Фантастична четвірка.

Джордан зазначив, що радий стати частиною клубу, в який увійшло стільки знаменитих чоловіків.

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Актор любить водити авто, готувати та грати у відеоігри. До речі, Джордан неодружений.















Хто став найсексуальнішим чоловіком у 2020 році за версією People / 4 фотографии

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