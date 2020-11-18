За версією американського журналу People найсексуальнішим чоловіком став 33-річний американський актор Майкл Б. Джордан, якого глядачі знають за ролями у фільмах Чорна пантера та Фантастична четвірка.
Джордан зазначив, що радий стати частиною клубу, в який увійшло стільки знаменитих чоловіків.
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Актор любить водити авто, готувати та грати у відеоігри. До речі, Джордан неодружений.
Хто став найсексуальнішим чоловіком у 2020 році за версією People / 4 фотографии
Джаред Лето похизувався сталевим пресом
Американський актор та рок-музикант Джаред Лето показав відверті фото на своїй сторінці в Instagram.
48-річний чоловік показав своїм шанувальникам, у якій формі перебуває його тіло, та довів, що у такому віці можна виглядати краще, ніж у 20 років.