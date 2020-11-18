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Людмила Грубнік |

Учасники Євробачення-2021 заздалегідь запишуть свої пісні наживо

Учасники Євробачення-2021 заздалегідь запишуть свої виступи наживо, щоб гарантовано взяти участь у конкурсі.

Таке рішення організатори заходу ухвалили через пандемію коронавірусу, через що існує ризик, що деякі співаки не зможуть приїхати до Роттердаму або ж після прибуття їх помістять на карантин.

За їхніми словами, перед конкурсом кожна телерадіомовна компанія створить запис живого виконання номера від своєї країни і відправить його представникам конкурсу. Цей запис буде доставлений ​​до початку конкурсу. Водночас він відбуватиметься у реальному часі без внесення змін до вокалу або номеру після запису.

Читайте: Євробачення-2021: в якому півфіналі виступить Україна

Цей запис має бути унікальним, його не можна публікувати до конкурсу.

Євробачення-2021

Пісенний конкурс Євробачення у 2021 році пройде у Нідерландах. Країна мала приймати його у 2020 році, проте захід скасували через коронавірус.

Уже відомо, що в ньому візьме участь 41 країна.

Більше новин про Євробачення-2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Eurovision

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