Учасники Євробачення-2021 заздалегідь запишуть свої виступи наживо, щоб гарантовано взяти участь у конкурсі.
Таке рішення організатори заходу ухвалили через пандемію коронавірусу, через що існує ризик, що деякі співаки не зможуть приїхати до Роттердаму або ж після прибуття їх помістять на карантин.
За їхніми словами, перед конкурсом кожна телерадіомовна компанія створить запис живого виконання номера від своєї країни і відправить його представникам конкурсу. Цей запис буде доставлений до початку конкурсу. Водночас він відбуватиметься у реальному часі без внесення змін до вокалу або номеру після запису.
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Цей запис має бути унікальним, його не можна публікувати до конкурсу.
Євробачення-2021
Пісенний конкурс Євробачення у 2021 році пройде у Нідерландах. Країна мала приймати його у 2020 році, проте захід скасували через коронавірус.
Уже відомо, що в ньому візьме участь 41 країна.
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Джерело: Eurovision