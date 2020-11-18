Євробачення 2021: в якому півфіналі виступить Україна

Організатори міжнародного пісенного конкурсу вирішили не проводити нове жеребкування та зберегли за країнами-учасницями їх місця у півфіналах.

Таке рішення оргкомітету конкурсу обумовлено тим, що список учасників ніяк не змінився і на сцені виступлять представники 41 країни. Також ухвалене рішення має сенс як для учасників, так і для глядачів, які купили квитки на півфінали за участю конкретних країн.

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Перший півфінал (18 травня 2021 роки)

Німеччина

Італія

Нідерланди

Північна Македонія

Білорусь

Литва

Швеція

Словенія

Австралія

Ірландія

Росія

Норвегія

Кіпр

Хорватія

Азербайджан

Мальта

Ізраїль

Україна

Румунія

Бельгія

Другий півфінал (21 травня 2021 роки)

Франція

Іспанія

Велика Британія

Австрія

Молдавія

Польща

Сан-Марино

Сербія

Ісландія

Чехія

Греція

Естонія

Данія

Болгарія

Швейцарія

Фінляндія

Вірменія

Латвія

Грузія

Португалія

Албанія

Євробачення

Євробачення у 2020 році у Роттердамі (Нідерланди) скасували через пандемію коронавірусу.

Згодом стало відомо, що всі учасники та їх пісні будуть представлені на сцені конкурсу у 2021 році.

Організатори музичного конкурсу опублікували чотири варіанти сценарію проведення Євробачення 2021.