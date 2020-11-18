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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Євробачення 2021: в якому півфіналі виступить Україна

Організатори міжнародного пісенного конкурсу вирішили не проводити нове жеребкування та зберегли за країнами-учасницями їх місця у півфіналах.

Таке рішення оргкомітету конкурсу обумовлено тим, що список учасників ніяк не змінився і на сцені виступлять представники 41 країни. Також ухвалене рішення має сенс як для учасників, так і для глядачів, які купили квитки на півфінали за участю конкретних країн.

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Перший півфінал (18 травня 2021 роки)

  • Німеччина
  • Італія
  • Нідерланди
  • Північна Македонія
  • Білорусь
  • Литва
  • Швеція
  • Словенія
  • Австралія
  • Ірландія
  • Росія
  • Норвегія
  • Кіпр
  • Хорватія
  • Азербайджан
  • Мальта
  • Ізраїль
  • Україна
  • Румунія
  • Бельгія

Євробачення 2021: в якому півфіналі виступить Україна

Другий півфінал (21 травня 2021 роки)

  • Франція
  • Іспанія
  • Велика Британія
  • Австрія
  • Молдавія
  • Польща
  • Сан-Марино
  • Сербія
  • Ісландія
  • Чехія
  • Греція
  • Естонія
  • Данія
  • Болгарія
  • Швейцарія
  • Фінляндія
  • Вірменія
  • Латвія
  • Грузія
  • Португалія
  • Албанія

Євробачення 2021: в якому півфіналі виступить Україна

Євробачення

Євробачення у 2020 році у Роттердамі (Нідерланди) скасували через пандемію коронавірусу.

Згодом стало відомо, що всі учасники та їх пісні будуть представлені на сцені конкурсу у 2021 році.

Організатори музичного конкурсу опублікували чотири варіанти сценарію проведення Євробачення 2021.

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