Українська співачка Надія Дорофєєва на онлайн-вечірці презентувала свій дебютний кліп на пісню Gorit.

Це перша сольна пісня Дорофеєвої після розпаду гурту Время и Стекло.

– Когда падаешь в любовь с головой, и еще не знаешь – это до утра? А может даже дольше, а может навсегда? А может никогда? – рядок з приспіву.

У коментарі до відео співачка написала, що цей кліп – відображення того, як вона змінилася.

За перші 10 хвилин кліп набрав понад 45 тис. переглядів на YouTube-каналі.

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Розпад Время и Стекло

Про свій розпад гурт Время и Стекло повідомив у березні. Надя Дорофєєва та Позитив записали спільне відеозвернення, в якому і зробили заяву.

У липні Дорофєєва та Позитив випустили прощальний трек Last Dance та зняли кліп у стилі 90-х.