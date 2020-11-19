Українська акторка та учасниця проекту Холостячка Ксенія Мішина розповіла, як її бив чоловік.
Подробицями життя вона поділилася в інтерв’ю на одному з телеканалів.
– Це не та людина, про яку можна і потрібно говорити. Синочку тоді було чотири чи п’ять років. Він з’явився в театр і побив мене. Так, незрозуміло, за що, у стані алкогольного сп’яніння.
Я вийшла з вистави – і мене просто спустили зі сходів. А далі все – людина пропала. Навіщо, для чого приходив – взагалі не зрозуміло.
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Жінка написала заяву правоохоронцям, але потім вирішила не продовжувати цю тему – і просто викреслила з життя батька своєї дитини.
4 випуск Холостячки
13 листопада на СТБ вийшов четвертий випуск романтичного реаліті Холостячка, під час якого Ксенія Мішина ближче познайомила чоловіків зі своїм повсякденним життям і роботою.
Хто покинув проект Холостячка, дізнаєтесь у нашому матеріалі.